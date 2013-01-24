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Lumea

Система удаления волос IPL

SC2001/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Предотвращает повторный рост волос Предотвращает повторный рост волос Предотвращает повторный рост волос
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    Lumea Система удаления волос IPL

    SC2001/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Предотвращает повторный рост волос

    Система удаления волос Lumea IPL от Philips мягко воздействует на корень волоса световыми импульсами и предотвращает их повторный рост. При регулярном использовании системы Philips Lumea IPL ваша кожа будет гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 22 500 руб.
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    Lumea Система удаления волос IPL

    Предотвращает повторный рост волос

    Система удаления волос Lumea IPL от Philips мягко воздействует на корень волоса световыми импульсами и предотвращает их повторный рост. При регулярном использовании системы Philips Lumea IPL ваша кожа будет гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Предотвращает повторный рост волос

    Система удаления волос Lumea IPL от Philips мягко воздействует на корень волоса световыми импульсами и предотвращает их повторный рост. При регулярном использовании системы Philips Lumea IPL ваша кожа будет гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 22 500 руб.
    Найти похожие продукты

    Lumea Система удаления волос IPL

    Предотвращает повторный рост волос

    Система удаления волос Lumea IPL от Philips мягко воздействует на корень волоса световыми импульсами и предотвращает их повторный рост. При регулярном использовании системы Philips Lumea IPL ваша кожа будет гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

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      Предотвращает повторный рост волос

      Система удаления волос IPL: гладкая кожа день за днем

      • Только для тела
      • Обработка голеней занимает 15 минут
      • Срок службы 100 000 световых импульсов
      • Беспроводной режим
      Гладкая кожа каждый день

      Гладкая кожа каждый день

      Philips Lumea мягко удаляет волосы при помощи технологии светового импульса (IPL), воздействующего на корень волоса. В результате волосы исчезают естественным образом, а их повторный рост прекращается. Регулярное проведение фотоэпиляции гарантирует идеальную гладкость кожи надолго.

      Эффективная эпиляция без усилий

      Эффективная эпиляция без усилий

      Проведенные нами клинические исследования показали значительное снижение количества волос уже после двух процедур, проведенных раз в две недели. А оптимальные результаты были достигнуты после четырех-пяти процедур. Для поддержания результата необходимо повторять процедуру раз в несколько недель. Клинические исследования показали, что лучше всего удается поддерживать результат при проведении процедуры каждые две-четыре недели, однако промежуток между сеансами может быть больше в зависимости от индивидуальной скорости роста волос.

      Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

      Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

      В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса под названием "Интенсивный световой импульс" (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием 1500 человек.

      Пять настроек интенсивности светового импульса

      Пять настроек интенсивности светового импульса

      Фотоэпилятор Lumea от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое, но эффективное воздействие. При правильном использовании фотоэпилятор Philips Lumea безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.

      Удобный беспроводной режим работы

      Удобный беспроводной режим работы

      Уникальная беспроводная конструкция прибора Lumea идеально подходит для обработки любых участков тела в удобном для вас месте.

      Запасные части не требуются

      Запасные части не требуются

      Philips Lumea — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Более того, для нее не требуется замена лампы в течение всего срока использования, а также применение гелей во время сеансов эпиляции.

      Области применения

      Области применения

      Прибор походит для удаления волос на теле ниже шеи для следующих зон: ноги, подмышечная область, линия бикини, руки и живот.

      Типы волос и кожи

      Типы волос и кожи

      Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea НЕ эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также Philips Lumea НЕ подходит для очень темной кожи.

      Технические характеристики

      • Technical specifications

        Высококачественная лампа
        Обеспечивает <gt/> 50 000 вспышек

      • Application areas

        Участки тела
        • Ноги
        • Руки
        • Область подмышек
        • Живот
        • Область бикини

      • Attachments

        Насадка для тела (3 см2)
        Для обработки областей ниже шеи

      • Items included

        зарядное устройство
        Универсальное зарядное устройство
        Инструкции по эксплуатации
        • Демонстрационный DVD-диск
        • Краткое руководство
        • Инструкция по эксплуатации
        Карта памяти
        Чехол

      • Power

        Время зарядки
        90 мин.
        Время работы
        Мин. 150 вспышек
        напряжение
        100–240 В

      • Safety and adjustable settings

        Встроенный УФ-фильтр
        Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
        5 настроек интенсивности вспышки
        Выбор настройки в зависимости от типа кожи
        Встроенная система безопасности
        Предотвращает случайные вспышки

      • Service

        Гарантия
        Международная гарантия сроком на 2 года

      • Application time

        Голень
        8 мин.
        Подмышка
        1 мин.
        Линия бикини
        1 мин.

      • Application mode

        Режим "Step and Flash"
        Для сложных в обработке участков
        Проводной/беспроводной режим
        Беспроводные

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