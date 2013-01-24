Эффективная эпиляция без усилий

Проведенные нами клинические исследования показали значительное снижение количества волос уже после двух процедур, проведенных раз в две недели. А оптимальные результаты были достигнуты после четырех-пяти процедур. Для поддержания результата необходимо повторять процедуру раз в несколько недель. Клинические исследования показали, что лучше всего удается поддерживать результат при проведении процедуры каждые две-четыре недели, однако промежуток между сеансами может быть больше в зависимости от индивидуальной скорости роста волос.