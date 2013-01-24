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Lumea Precision Plus

Система удаления волос IPL

SC2003/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Предотвращает повторный рост волос Предотвращает повторный рост волос Предотвращает повторный рост волос
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    Lumea Precision Plus Система удаления волос IPL

    SC2003/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Предотвращает повторный рост волос

    Система удаления волос IPL Philips Lumea предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Lumea Precision Plus Система удаления волос IPL

    Предотвращает повторный рост волос

    Система удаления волос IPL Philips Lumea предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Предотвращает повторный рост волос

    Система удаления волос IPL Philips Lumea предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Lumea Precision Plus Система удаления волос IPL

    Предотвращает повторный рост волос

    Система удаления волос IPL Philips Lumea предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

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      Предотвращает повторный рост волос

      Система удаления волос IPL: гладкая кожа день за днем

      • Для лица и тела
      • Обработка голеней занимает 15 минут
      • Срок службы 100 000 световых импульсов
      • Беспроводной режим
      Гладкая кожа каждый день

      Гладкая кожа каждый день

      Philips Lumea мягко удаляет волосы при помощи технологии светового импульса, воздействующего на корень волоса. В результате волосы исчезают естественным образом, а их повторный рост предотвращается. Регулярное проведение процедуры гарантирует идеальную гладкость кожи надолго.

      Эффективная эпиляция без усилий

      Эффективная эпиляция без усилий

      Проведенные нами клинические исследования показали, что после четырех сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания этих результатов повторяйте процедуру по мере необходимости — интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.

      Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

      Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

      В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием более 2000 женщин.

      Подходит для большинства типов волос и кожи

      Подходит для большинства типов волос и кожи

      Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea НЕ эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также Philips Lumea НЕ подходит для очень темной кожи.

      Пять настроек интенсивности светового импульса

      Пять настроек интенсивности светового импульса

      Фотоэпилятор Lumea от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое, но эффективное воздействие. При правильном использовании фотоэпилятор Philips Lumea безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.

      Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах

      Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах

      С уверенностью используйте для удаления волос на лице (верхняя губа, подбородок и виски) и теле, например на ногах, в области подмышек, бикини, живота и рук.

      Удобный беспроводной режим работы

      Удобный беспроводной режим работы

      Уникальный беспроводной режим работы Lumea для максимального удобства использования.

      Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

      Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

      Philips Lumea — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Более того, для нее не требуется замена лампы в течение всего срока использования, а также применение гелей во время сеансов эпиляции.

      Специальная насадка для безопасного удаления волос на лице

      Специальная насадка для безопасного удаления волос на лице

      Прецизионная насадка имеет дополнительный встроенный оптический фильтр и обеспечивает безопасность и удобство при использовании в области верхней губы, подбородка и висков. Она также подходит для чувствительных участков тела, таких как область подмышек, бикини и труднодоступные участки.

      Насадка большего размера для быстрого удаления волос на теле

      Насадка большего размера для быстрого удаления волос на теле

      Большая насадка для быстрого удаления волос на больших участках, например на ногах.

      Режим "Slide and Flash" для удобства использования

      Режим "Slide and Flash" для удобства использования

      Основной режим обеспечивает удобное скольжение прибора и непрерывное воздействие.

      Технические характеристики

      • Technical specifications

        Высококачественная лампа
        Обеспечивает <gt/> 100 000 вспышек

      • Application areas

        Участки тела
        • Руки
        • Ноги
        • Живот
        • Область бикини
        • Область подмышек
        Лицо
        • Подбородок
        • Бакенбарды
        • Верхняя губа

      • Attachments

        Насадка для точечного удаления волос (2 см2)
        Для безопасного воздействия на кожу лица
        Насадка для тела (4 см2)
        Для обработки областей ниже шеи

      • Items included

        зарядное устройство
        Универсальное зарядное устройство
        Инструкции по эксплуатации
        • Краткое руководство
        • Инструкция по эксплуатации
        Карта памяти
        Чехол

      • Power

        Время зарядки
        100 мин.
        Время работы
        Минимум 370 вспышек
        напряжение
        100–240 В

      • Safety and adjustable settings

        Встроенный УФ-фильтр
        Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
        5 настроек интенсивности вспышки
        Выбор настройки в зависимости от типа кожи
        Встроенная система безопасности
        Предотвращает случайные вспышки

      • Service

        Гарантия
        Международная гарантия сроком на 2 года

      • Application time

        Голень
        15 мин.
        Подмышка
        1 мин.
        Линия бикини
        1 мин.
        Лицо
        1 мин.

      • Application mode

        Режим "Slide and Flash"
        Для удобства использования
        Режим "Step and Flash"
        Для сложных в обработке участков
        Проводной/беспроводной режим
        Беспроводные

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