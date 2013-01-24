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Гладкая кожа надолго*
Philips Lumea Prestige — самое эффективное беспроводное решение IPL, помогающее предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкая кожа надолго*
Philips Lumea Prestige — самое эффективное беспроводное решение IPL, помогающее предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Гладкая кожа надолго*
Philips Lumea Prestige — самое эффективное беспроводное решение IPL, помогающее предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкая кожа надолго*
Philips Lumea Prestige — самое эффективное беспроводное решение IPL, помогающее предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием более 2000 женщин.
Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.
Клинические исследования показали, что после проведения четырех сеансов с частотой раз в две недели количество волос заметно сокращается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы
Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea НЕ эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также Philips Lumea НЕ подходит для очень темной кожи.
Прибор подходит для удаления волос на лице (область над верхней губой, подбородок и виски) и теле, например на ногах, животе и руках, в области подмышек и зоне бикини.
Увеличенное световое окошко для быстрой обработки больших участков кожи, например на ногах.
Прецизионная насадка имеет дополнительный встроенный оптический фильтр и обеспечивает безопасность и удобство при использовании в области верхней губы, подбородка и висков. Она также подходит для чувствительных участков тела, таких как область подмышек, бикини и труднодоступные участки.
Бережное воздействие на кожу.
Уникальный беспроводной режим работы Lumea для максимального удобства использования.
Philips Lumea — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Более того, для нее не требуется замена лампы в течение всего срока использования, а также применение гелей во время сеансов эпиляции.
Основной режим обеспечивает удобное скольжение прибора и непрерывное воздействие.
Фотоэпилятор Lumea от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое, но эффективное воздействие. При правильном использовании фотоэпилятор Philips Lumea безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.
В комплект прибора Philips Lumea Prestige входит роскошный чехол для удобного хранения.
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