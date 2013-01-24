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Элегантный удобный рюкзак
Благодаря специальному дизайну рюкзака нужные вещи всегда будут под рукой во время прогулок с малышом. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками из дышащего материала. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Элегантный удобный рюкзак
Благодаря специальному дизайну рюкзака нужные вещи всегда будут под рукой во время прогулок с малышом. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками из дышащего материала. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах
Элегантный удобный рюкзак
Благодаря специальному дизайну рюкзака нужные вещи всегда будут под рукой во время прогулок с малышом. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками из дышащего материала. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Элегантный удобный рюкзак
Благодаря специальному дизайну рюкзака нужные вещи всегда будут под рукой во время прогулок с малышом. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками из дышащего материала. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах
Отделение из термоизолирующей ткани 3M Thinsulate™ вмещает две бутылочки Avent. Горячая кипяченая вода в них останется теплой, а холодное сцеженное молоко или молочная смесь – прохладной в течение нескольких часов.
Идеален для однодневных поездок с ребенком или просто на прогулке.
Легкий доступ к переднему и основному отделениям.
Полноценный матрасик для пеленания и завязывающийся пакет для использованного белья.
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления