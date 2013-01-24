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Philips Avent

Avent Urban Bag

SCD148/60
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Одна сумка – два варианта Одна сумка – два варианта Одна сумка – два варианта
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    Philips Avent Avent Urban Bag

    SCD148/60
    Общая оценка / 5

    Одна сумка – два варианта

    С помощью двух стильных передних клапанов внешний вид сумки Philips Avent Urban SCD148/60 можно изменить под стать погоде или вашему наряду. Кроме того, эта сумка обладает всеми функциями сумки Philips Avent для детских принадлежностей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Avent Urban Bag

    Одна сумка – два варианта

    С помощью двух стильных передних клапанов внешний вид сумки Philips Avent Urban SCD148/60 можно изменить под стать погоде или вашему наряду. Кроме того, эта сумка обладает всеми функциями сумки Philips Avent для детских принадлежностей. Узнать обо всех преимуществах

    Одна сумка – два варианта

    С помощью двух стильных передних клапанов внешний вид сумки Philips Avent Urban SCD148/60 можно изменить под стать погоде или вашему наряду. Кроме того, эта сумка обладает всеми функциями сумки Philips Avent для детских принадлежностей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Avent Urban Bag

    Одна сумка – два варианта

    С помощью двух стильных передних клапанов внешний вид сумки Philips Avent Urban SCD148/60 можно изменить под стать погоде или вашему наряду. Кроме того, эта сумка обладает всеми функциями сумки Philips Avent для детских принадлежностей. Узнать обо всех преимуществах

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      Одна сумка – два варианта

      Чтобы изменить внешний вид сумки, достаточно лишь сменить передний клапан

      • Черный
      Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

      Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

      Можно хранить холодное сцеженное грудное молоко или молочную смесь, а также горячую кипяченую воду в течение 4 часов.

      Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

      Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

      Микрофибра отличается легкостью и простотой очистки.

      Благодаря сменным клапанам одна сумка может выглядеть по-разному

      Благодаря сменным клапанам одна сумка может выглядеть по-разному

      Съемный карман для личных вещей

      Съемный карман для личных вещей

      Широкий наплечный ремень регулируемой длины

      Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китае
        Да

      • В комплект входят:

        Матрасик для пеленания
        1  шт.
        Пакет для использованного белья
        1  шт.
        Пакет
        1  шт.
        Карман для личных вещей
        1  шт.
        Термоизолирующий чехол для бутылочек
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Этап
        • 6–12 месяцев
        • 0–6 месяцев

      • Дизайн

        цвет
        Модель представлена в различных цветах

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