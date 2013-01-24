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Philips Avent

Дорожная сумка Avent

SCD149/60
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Стильная, элегантная дорожная сумка Стильная, элегантная дорожная сумка Стильная, элегантная дорожная сумка
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    Philips Avent Дорожная сумка Avent

    SCD149/60
    Общая оценка / 5

    Стильная, элегантная дорожная сумка

    Эта вместительная дорожная сумка AVENT просто незаменима в поездках, будь то выходные на природе, ночевка у бабушки или даже дальние путешествия самолетом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Дорожная сумка Avent

    Стильная, элегантная дорожная сумка

    Эта вместительная дорожная сумка AVENT просто незаменима в поездках, будь то выходные на природе, ночевка у бабушки или даже дальние путешествия самолетом. Узнать обо всех преимуществах

    Стильная, элегантная дорожная сумка

    Эта вместительная дорожная сумка AVENT просто незаменима в поездках, будь то выходные на природе, ночевка у бабушки или даже дальние путешествия самолетом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Дорожная сумка Avent

    Стильная, элегантная дорожная сумка

    Эта вместительная дорожная сумка AVENT просто незаменима в поездках, будь то выходные на природе, ночевка у бабушки или даже дальние путешествия самолетом. Узнать обо всех преимуществах

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      Стильная, элегантная дорожная сумка

      Сумка для длительных путешествий

      • Черный
      Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

      Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

      Микрофибра отличается легкостью и простотой очистки.

      Термоизолирующий чехол для бутылочек

      Термоизолирующий чехол для бутылочек

      Термоизолирующее отделение вмещает 2 бутылочки Avent и позволяет хранить горячую воду или холодную готовую молочную смесь/грудное молоко в течение нескольких часов

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китае
        Да

      • В комплект входят:

        Матрасик для пеленания
        1  шт.
        Дорожная сумка
        1  шт.
        Термоизолирующий чехол для бутылочек
        1  шт.
        Пакет для использованных подгузников
        1  шт.
        Сумка для личных вещей
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Этап
        • 6–12 месяцев
        • 0–6 месяцев

      • Дизайн

        цвет
        Модель представлена в различных цветах

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