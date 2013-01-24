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Стильная, элегантная дорожная сумка
Эта вместительная дорожная сумка AVENT просто незаменима в поездках, будь то выходные на природе, ночевка у бабушки или даже дальние путешествия самолетом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стильная, элегантная дорожная сумка
Эта вместительная дорожная сумка AVENT просто незаменима в поездках, будь то выходные на природе, ночевка у бабушки или даже дальние путешествия самолетом. Узнать обо всех преимуществах
Стильная, элегантная дорожная сумка
Эта вместительная дорожная сумка AVENT просто незаменима в поездках, будь то выходные на природе, ночевка у бабушки или даже дальние путешествия самолетом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стильная, элегантная дорожная сумка
Эта вместительная дорожная сумка AVENT просто незаменима в поездках, будь то выходные на природе, ночевка у бабушки или даже дальние путешествия самолетом. Узнать обо всех преимуществах
Микрофибра отличается легкостью и простотой очистки.
Термоизолирующее отделение вмещает 2 бутылочки Avent и позволяет хранить горячую воду или холодную готовую молочную смесь/грудное молоко в течение нескольких часов
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
Дизайн