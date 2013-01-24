Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

Созданная для прогулки по магазинам или похода в гости, эта стильная, легко чистящаяся сумка из гигиеничной ткани с микрофиброй вмещает порцию питания и смену белья для вашего малыша и имеет внутренний карман для личных вещей. Узнать обо всех преимуществах