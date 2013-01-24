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Компактная сумка для коротких поездок с ребенком
Эта стильная компактная сумка с внутренним карманом для личных вещей изготовлена из высококачественной микрофибры, легко чистится и вмещает порцию питания и сменное белье для малыша. Сумку удобно брать с собой во время прогулки по магазинам или похода в гости. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактная сумка для коротких поездок с ребенком
Эта стильная компактная сумка с внутренним карманом для личных вещей изготовлена из высококачественной микрофибры, легко чистится и вмещает порцию питания и сменное белье для малыша. Сумку удобно брать с собой во время прогулки по магазинам или похода в гости. Узнать обо всех преимуществах
Компактная сумка для коротких поездок с ребенком
Эта стильная компактная сумка с внутренним карманом для личных вещей изготовлена из высококачественной микрофибры, легко чистится и вмещает порцию питания и сменное белье для малыша. Сумку удобно брать с собой во время прогулки по магазинам или похода в гости. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактная сумка для коротких поездок с ребенком
Эта стильная компактная сумка с внутренним карманом для личных вещей изготовлена из высококачественной микрофибры, легко чистится и вмещает порцию питания и сменное белье для малыша. Сумку удобно брать с собой во время прогулки по магазинам или похода в гости. Узнать обо всех преимуществах
Отделение из термоизолирующей ткани 3M Thinsulate™ вмещает две бутылочки Avent. Горячая кипяченая вода в них останется теплой, а холодное сцеженное молоко или молочная смесь – прохладной в течение нескольких часов.
Микрофибра отличается легкостью и простотой очистки.
Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины
Этапы взросления
В комплект входят: