Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Avent

Набор для будущих мам

SCD230/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • 4 необходимых продукта в дорожном варианте 4 необходимых продукта в дорожном варианте 4 необходимых продукта в дорожном варианте
    -{discount-value}

    Avent Набор для будущих мам

    SCD230/00
    Общая оценка / 5

    4 необходимых продукта в дорожном варианте

    Если вы хотите сделать особый подарок, остановите свой выбор на комплекте AVENT. Это идеальный подарок для беременной женщины или кормящей матери. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Набор для будущих мам

    4 необходимых продукта в дорожном варианте

    Если вы хотите сделать особый подарок, остановите свой выбор на комплекте AVENT. Это идеальный подарок для беременной женщины или кормящей матери. Узнать обо всех преимуществах

    4 необходимых продукта в дорожном варианте

    Если вы хотите сделать особый подарок, остановите свой выбор на комплекте AVENT. Это идеальный подарок для беременной женщины или кормящей матери. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Набор для будущих мам

    4 необходимых продукта в дорожном варианте

    Если вы хотите сделать особый подарок, остановите свой выбор на комплекте AVENT. Это идеальный подарок для беременной женщины или кормящей матери. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все skincare

      4 необходимых продукта в дорожном варианте

      В сетчатой белой косметичке на молнии

      • Подарочный дорожный комплект

      Одобрен дерматологами для периодов до и после родов

      Одобрен дерматологами для использования до и после родов

      Четыре самых необходимых средства для ухода за кожей

      В комплект входит расслабляющий гель для ванны и душа, легкое увлажняющее масло, питательный крем для тела, тонизирующее средство для ног.

      Удобный размер для поездок

      Легко помещается в дорожную сумку.

      Гипоаллергенно

      Гипоаллергенно для матери и ребенка

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Гель для душа и ванны
        1 тюбик 100 мл
        Питательный крем для тела
        1 тюбик 50 мл
        Тонизирующее средство для ног
        1 тюбик 50 мл
        Легкое увлажняющее масло
        1 флакон-спрей 30 мл

      • Страна изготовления

        Англия
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Дизайн продукта может изменяться в зависимости от страны.

      • Этапы взросления

        Возраст
        Беременность

      • Комфорт

        Путешествуйте с удобством
        Компактный

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии