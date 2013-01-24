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4 необходимых продукта в дорожном варианте
Если вы хотите сделать особый подарок, остановите свой выбор на комплекте AVENT. Это идеальный подарок для беременной женщины или кормящей матери. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
4 необходимых продукта в дорожном варианте
Если вы хотите сделать особый подарок, остановите свой выбор на комплекте AVENT. Это идеальный подарок для беременной женщины или кормящей матери. Узнать обо всех преимуществах
4 необходимых продукта в дорожном варианте
Если вы хотите сделать особый подарок, остановите свой выбор на комплекте AVENT. Это идеальный подарок для беременной женщины или кормящей матери. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
4 необходимых продукта в дорожном варианте
Если вы хотите сделать особый подарок, остановите свой выбор на комплекте AVENT. Это идеальный подарок для беременной женщины или кормящей матери. Узнать обо всех преимуществах
Одобрен дерматологами для использования до и после родов
В комплект входит расслабляющий гель для ванны и душа, легкое увлажняющее масло, питательный крем для тела, тонизирующее средство для ног.
Легко помещается в дорожную сумку.
Гипоаллергенно для матери и ребенка
В комплект входят:
Страна изготовления
Дизайн
Этапы взросления
Комфорт