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4 необходимых продукта в дорожном варианте
Если вы хотите побаловать малыша, приобретите удобный набор Avent, который станет отличным подарком. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
4 необходимых продукта в дорожном варианте
Если вы хотите побаловать малыша, приобретите удобный набор Avent, который станет отличным подарком. Узнать обо всех преимуществах
4 необходимых продукта в дорожном варианте
Если вы хотите побаловать малыша, приобретите удобный набор Avent, который станет отличным подарком. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
4 необходимых продукта в дорожном варианте
Если вы хотите побаловать малыша, приобретите удобный набор Avent, который станет отличным подарком. Узнать обо всех преимуществах
Гипоаллергенно для матери и ребенка
Мягкое средство для купания малыша.
В комплект входит средство для купания "Без слез", волшебный крем, жидкий тальк, мягкое очищающее средство.
Легко помещается в дорожную сумку.
В комплект входят:
Страна изготовления
Дизайн
Этапы взросления
Комфорт