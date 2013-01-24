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Avent

Набор детской косметики

SCD231/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • 4 необходимых продукта в дорожном варианте 4 необходимых продукта в дорожном варианте 4 необходимых продукта в дорожном варианте
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    Avent Набор детской косметики

    SCD231/00
    Общая оценка / 5

    4 необходимых продукта в дорожном варианте

    Если вы хотите побаловать малыша, приобретите удобный набор Avent, который станет отличным подарком. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Набор детской косметики

    4 необходимых продукта в дорожном варианте

    Если вы хотите побаловать малыша, приобретите удобный набор Avent, который станет отличным подарком. Узнать обо всех преимуществах

    4 необходимых продукта в дорожном варианте

    Если вы хотите побаловать малыша, приобретите удобный набор Avent, который станет отличным подарком. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Набор детской косметики

    4 необходимых продукта в дорожном варианте

    Если вы хотите побаловать малыша, приобретите удобный набор Avent, который станет отличным подарком. Узнать обо всех преимуществах

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      В сетчатой белой косметичке на молнии

      • Подарочный дорожный комплект

      Гипоаллергенно

      Гипоаллергенно для матери и ребенка

      Мягкий, подходит для чувствительной кожи

      Мягкое средство для купания малыша.

      Четыре самых необходимых средства для малыша

      В комплект входит средство для купания "Без слез", волшебный крем, жидкий тальк, мягкое очищающее средство.

      Удобный размер для поездок

      Легко помещается в дорожную сумку.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Средство для купания младенцев
        1 тюбик 100 мл
        Волшебный детский крем
        1 тюбик 50 мл
        Увлажняющий детский лосьон
        1 тюбик 100 мл
        Жидкий тальк
        1 тюбик 50 мл

      • Страна изготовления

        Англия
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Дизайн продукта может изменяться в зависимости от страны.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0—6 месяцев

      • Комфорт

        Путешествуйте с удобством
        Компактный

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