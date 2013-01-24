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Philips Avent

Natural Beginnings

SCD236/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Приспособления для грудного кормления и стерилизации Приспособления для грудного кормления и стерилизации Приспособления для грудного кормления и стерилизации
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    Philips Avent Natural Beginnings

    SCD236/00
    Общая оценка / 5

    Приспособления для грудного кормления и стерилизации

    Включает стерилизатор для СВЧ, ручной молокоотсос, бутылочки для кормления, одноразовые вкладыши для бюстгальтера и уплотнительные диски Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Natural Beginnings

    Приспособления для грудного кормления и стерилизации

    Включает стерилизатор для СВЧ, ручной молокоотсос, бутылочки для кормления, одноразовые вкладыши для бюстгальтера и уплотнительные диски Узнать обо всех преимуществах

    Приспособления для грудного кормления и стерилизации

    Включает стерилизатор для СВЧ, ручной молокоотсос, бутылочки для кормления, одноразовые вкладыши для бюстгальтера и уплотнительные диски Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Natural Beginnings

    Приспособления для грудного кормления и стерилизации

    Включает стерилизатор для СВЧ, ручной молокоотсос, бутылочки для кормления, одноразовые вкладыши для бюстгальтера и уплотнительные диски Узнать обо всех преимуществах

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      Приспособления для грудного кормления и стерилизации

      Удобный набор для кормления

      • Классика
      Уникальная многослойная структура для сверхвысокой поглощающей способности, сухости и комфорта

      Уникальная многослойная структура для сверхвысокой поглощающей способности, сухости и комфорта

      Уникальная четырехслойная конструкция для максимальной сухости: 1. Ультрамягкий верхний слой с выемками для сосков — грудь остается совершенно сухой. 2. Ультравпитывающий слой с подушечками для дополнительного удобства. 3. Ультравпитывающий внутренний слой — впитывает влагу, устраняя неприятные ощущения. 4. Ультрадышащий наружный слой — предотвращает раздражение сосков. Липкая лента против скольжения надежно фиксирует вкладыш.

      Мягко стимулирует быстрое выделение молока

      Мягко стимулирует быстрое выделение молока

      Запатентованный массажер

      Запатентованный массажер

      Для естественного кормления младенцев

      Клинические исследования показали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочек Avent, меньше страдали от колик, чем те, которых кормили из обычных бутылочек. (www.philips.com/Avent)

      Клинически доказанная эффективность

      Клинические испытания показали, что ручной молокоотсос Philips Avent так же эффективен, как стационарные молокоотсосы, применяемые в роддомах. Его конструкция, удостоенная многих наград, такова, что сцеживание имитирует естественный процесс сосания ребенка. Результат – больше молока за меньшее время и более естественным путем, чем при использовании любого другого ручного молокоотсоса.

      Исключительно быстро и просто

      Стерилизация 6 бутылочек за 2 минуты. Просто налейте воду, загрузите стерилизуемые предметы и поместите в микроволновую печь. Выдержите их в СВЧ 2 минуты при мощности 1100—1850 Вт, 4 минуты при мощности 850—1000 Вт и 6 минут при мощности 500—800 Вт.

      Мягкие, незаметны под одеждой

      Вкладыши для бюстгальтера Philips Avent повторяют форму груди, что делает их незаметными под одеждой.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Паровой стерилизатор для микроволновой печи Express II
        1  шт.
        ISIS Ручной молокоотсос
        1  шт.
        Бутылочка для кормления (260 мл)
        2  шт.
        Бутылочка для кормления (125 мл)
        2  шт.
        Сменные вкладыши для бюстгальтера
        40  шт.
        Крышка для хранения молока
        2  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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