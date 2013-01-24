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Приспособления для грудного кормления и стерилизации
Включает стерилизатор для СВЧ, ручной молокоотсос, бутылочки для кормления, одноразовые вкладыши для бюстгальтера и уплотнительные диски Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Приспособления для грудного кормления и стерилизации
Включает стерилизатор для СВЧ, ручной молокоотсос, бутылочки для кормления, одноразовые вкладыши для бюстгальтера и уплотнительные диски Узнать обо всех преимуществах
Приспособления для грудного кормления и стерилизации
Включает стерилизатор для СВЧ, ручной молокоотсос, бутылочки для кормления, одноразовые вкладыши для бюстгальтера и уплотнительные диски Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Приспособления для грудного кормления и стерилизации
Включает стерилизатор для СВЧ, ручной молокоотсос, бутылочки для кормления, одноразовые вкладыши для бюстгальтера и уплотнительные диски Узнать обо всех преимуществах
Уникальная четырехслойная конструкция для максимальной сухости: 1. Ультрамягкий верхний слой с выемками для сосков — грудь остается совершенно сухой. 2. Ультравпитывающий слой с подушечками для дополнительного удобства. 3. Ультравпитывающий внутренний слой — впитывает влагу, устраняя неприятные ощущения. 4. Ультрадышащий наружный слой — предотвращает раздражение сосков. Липкая лента против скольжения надежно фиксирует вкладыш.
Клинические исследования показали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочек Avent, меньше страдали от колик, чем те, которых кормили из обычных бутылочек. (www.philips.com/Avent)
Клинические испытания показали, что ручной молокоотсос Philips Avent так же эффективен, как стационарные молокоотсосы, применяемые в роддомах. Его конструкция, удостоенная многих наград, такова, что сцеживание имитирует естественный процесс сосания ребенка. Результат – больше молока за меньшее время и более естественным путем, чем при использовании любого другого ручного молокоотсоса.
Стерилизация 6 бутылочек за 2 минуты. Просто налейте воду, загрузите стерилизуемые предметы и поместите в микроволновую печь. Выдержите их в СВЧ 2 минуты при мощности 1100—1850 Вт, 4 минуты при мощности 850—1000 Вт и 6 минут при мощности 500—800 Вт.
Вкладыши для бюстгальтера Philips Avent повторяют форму груди, что делает их незаметными под одеждой.
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