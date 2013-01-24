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Philips Avent

Набор для кормления новорожденных

SCD270/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Помогает успокоить ребенка, особенно ночью* Помогает успокоить ребенка, особенно ночью* Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*
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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    SCD270/00
    Общая оценка / 5

    Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*

    Начальный набор Philips Avent SCD270/00 включает 2 бутылочки для кормления 125 мл и 2 бутылочки 260 мл (не содержат бисфенола-А)

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*

    Начальный набор Philips Avent SCD270/00 включает 2 бутылочки для кормления 125 мл и 2 бутылочки 260 мл (не содержат бисфенола-А)

    Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*

    Начальный набор Philips Avent SCD270/00 включает 2 бутылочки для кормления 125 мл и 2 бутылочки 260 мл (не содержат бисфенола-А)

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*

    Начальный набор Philips Avent SCD270/00 включает 2 бутылочки для кормления 125 мл и 2 бутылочки 260 мл (не содержат бисфенола-А)

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      Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*

      Меньше колик**

      Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

      Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

      Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

      Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**

      Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

      Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

      Все соски, носики и бутылочки Philips Avent можно использовать с чашками для хранения, контейнерами для грудного молока, волшебными чашками и молокоотсосами

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.

      Предотвращает попадание воздуха в живот ребенка, пропуская его в бутылочку

      Предотвращает попадание воздуха в живот ребенка, пропуская его в бутылочку

      Во время кормления уникальная юбка соски Avent сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша. Ребенок контролирует поток молока, как при кормлении грудью.

      Бутылочка изготовлена из полиэфирсульфона — не содержит бисфенол-А

      Бутылочка изготовлена из полиэфирсульфона — не содержит бисфенол-А

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Бутылочка серии "Классика" 260 мл
        2  шт.
        Бутылочка серии "Классика" 125 мл
        2  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        2 (только для Великобритании)  шт.
        Соска для новорожденных
        1  шт.
        Щеточка для бутылочек и сосок
        1  шт.

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        Широкое горлышко

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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          • * Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, питающиеся из бутылочек Philips Avent, вели себя спокойнее по сравнению с детьми, которые питались из обычных бутылочек. (Исследование проводилось в 2008 году, в Лондоне, в Институте детского здоровья.)
          • ** Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, особенно ночью, чем дети, которых кормят из бутылочек другого ведущего производителя.