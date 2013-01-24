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Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*
Начальный набор Philips Avent SCD270/00 включает 2 бутылочки для кормления 125 мл и 2 бутылочки 260 мл (не содержат бисфенола-А)
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*
Начальный набор Philips Avent SCD270/00 включает 2 бутылочки для кормления 125 мл и 2 бутылочки 260 мл (не содержат бисфенола-А)
Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*
Начальный набор Philips Avent SCD270/00 включает 2 бутылочки для кормления 125 мл и 2 бутылочки 260 мл (не содержат бисфенола-А)
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*
Начальный набор Philips Avent SCD270/00 включает 2 бутылочки для кормления 125 мл и 2 бутылочки 260 мл (не содержат бисфенола-А)
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**
Все соски, носики и бутылочки Philips Avent можно использовать с чашками для хранения, контейнерами для грудного молока, волшебными чашками и молокоотсосами
В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.
Во время кормления уникальная юбка соски Avent сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша. Ребенок контролирует поток молока, как при кормлении грудью.
Этапы взросления
В комплект входят:
В комплект входят: