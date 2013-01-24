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Philips Avent

Набор для кормления новорожденных

SCD271/00
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Помогает успокоить ребенка, особенно ночью* Помогает успокоить ребенка, особенно ночью* Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*
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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    SCD271/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*

    В подарочный набор Philips Avent SCD271/00 входят 4 бутылочки для кормления серии Classic (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и пустышка 0—6 мес. белого цвета. Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*

    В подарочный набор Philips Avent SCD271/00 входят 4 бутылочки для кормления серии Classic (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и пустышка 0—6 мес. белого цвета. Узнать обо всех преимуществах

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      Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*

      Меньше колик**

      • Классика
      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.

      Не содержит бисфенола-A

      Не содержит бисфенола-A

      Это изделие не содержит бисфенола-A

      Изогнутая насадка для зубной щетки и монолитный кончик

      Изогнутая насадка для зубной щетки и монолитный кончик

      Специально изогнутая насадка-щетка и литая ручка подходят для тщательной очистки любых типов бутылочек, сосок и других принадлежностей для кормления.

      Клинически доказано, что бутылочки снижают риск колик

      Клинически доказано, что бутылочки снижают риск колик

      Уникальная антиколиковая система состоит из соски Philips Avent и соединительного кольца, благодаря которым воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша, что способствует нормализации пищеварения.*

      Ортодонтические пустышки

      Ортодонтические пустышки

      Мягкие ортодонтические соски пустышек учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен малыша. Все наши пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха.

      Легкий захват благодаря уникальному клапану соски

      Легкий захват благодаря уникальному клапану соски

      Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи

      Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

      Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

      Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**

      Доказанная эффективность антиколиковой системы

      Доказанная эффективность антиколиковой системы

      В процессе кормления уникальный клапан соски сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.*

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Щеточка для бутылочек и сосок
        1  шт.
        Пустышка серии "Классика"
        1  шт.
        Детская бутылочка
        4  шт.

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Широкое горлышко
        • Эргономичная форма

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • Особенности

        Можно стерилизовать
        Да

      • Бутылочка

        Материал
        Не содержит бисфенол-А

      • Удобство использования

        Использование бутылочки
        • Легко чистится
        • Легко держать

      • Функции

        Захват соски
        • Легкий захват соски
        • Упрощает захват соски
        Соска
        Сгибается в соответствии с ритмом кормления
        Антиколиковый клапан
        Система предотвращения колик из двух компонентов

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          • * Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, питающиеся из бутылочек Philips Avent, вели себя спокойнее по сравнению с детьми, которые питались из обычных бутылочек. (Исследование проводилось в 2008 году, в Лондоне, в Институте детского здоровья.)
          • ** Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, особенно ночью, чем дети, которых кормят из бутылочек другого ведущего производителя.