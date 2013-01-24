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Аналоговая радионяня

SCD361/00
Общая оценка / 5
  • Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша
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    Аналоговая радионяня

    SCD361/00
    Общая оценка / 5

    Вы просто слышите малыша

    Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Аналоговая радионяня

    Вы просто слышите малыша

    Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.

    Вы просто слышите малыша

    Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Аналоговая радионяня

    Вы просто слышите малыша

    Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.

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      Вы просто слышите малыша

      Клипса для крепления к поясу для наблюдения за ребенком в режиме громкой связи

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.

      Минимальные помехи от других устройств

      Минимальные помехи от других устройств

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.

      Регулировка громкости звука на родительском блоке

      Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.

      Клипса для крепления к поясу для удобства перемещения

      Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        40 675 - 40 690 МГц
        Тестовый тон
        Аналоговые
        Наибольший радиус действия
        150  м
        Количество каналов
        2

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер перем./пост. тока
        2 x 9 В пост. т. 200 мА
        Батарейки
        4 x AA для детского блока (не прилагаются)
        Клипса для крепления к поясу
        Поясное крепление родительского блока
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Питание

        Время работы от батарей
        12  часов

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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