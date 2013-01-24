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Аналоговая радионяня

SCD450/00
Общая оценка / 5
  • Два родительских блока Два родительских блока Два родительских блока
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    Аналоговая радионяня

    SCD450/00
    Общая оценка / 5

    Два родительских блока

    Оба родителя могут постоянно поддерживать связь с малышом. Два родительских блока обеспечивают свободу передвижения без потери связи с ребенком. Связь благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку на аккумуляторах с поясным креплением и подтверждением в виде цифрового сигнала.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Аналоговая радионяня

    Два родительских блока

    Оба родителя могут постоянно поддерживать связь с малышом. Два родительских блока обеспечивают свободу передвижения без потери связи с ребенком. Связь благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку на аккумуляторах с поясным креплением и подтверждением в виде цифрового сигнала.

    Два родительских блока

    Оба родителя могут постоянно поддерживать связь с малышом. Два родительских блока обеспечивают свободу передвижения без потери связи с ребенком. Связь благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку на аккумуляторах с поясным креплением и подтверждением в виде цифрового сигнала.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Аналоговая радионяня

    Два родительских блока

    Оба родителя могут постоянно поддерживать связь с малышом. Два родительских блока обеспечивают свободу передвижения без потери связи с ребенком. Связь благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку на аккумуляторах с поясным креплением и подтверждением в виде цифрового сигнала.

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      Два родительских блока

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

      Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

      Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.

      Мягкий свет успокаивает ребенка

      Мягкий свет успокаивает ребенка

      Мягкий свет успокаивает ребенка

      Минимальные помехи от других устройств

      Минимальные помехи от других устройств

      Световая индикация голоса ребенка

      Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.

      Теперь оба родителя смогут следить за малышом

      Теперь оба родителя смогут следить за малышом.

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.

      Перезаряжаемое беспроводное управление где бы вы ни находились

      Перезаряжаемое беспроводное управление где бы вы ни находились.

      Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок для удобства и свободных рук

      Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок обеспечивают свободу рук и передвижения: можно закрепить родительский блок на ремне или носить на шее.

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        40 675 - 40 690  МГц
        Тестовый тон
        Цифровые
        Наибольший радиус действия
        200  м
        Количество каналов
        16

      • Комфорт

        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Проверка системы
        • Индикатор проверки батарей
        • Звуковой сигнал проверки системы
        • Индикатор проверки системы
        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер перем./пост. тока
        3x 9 В постоянного напряжения, 200 мA
        Батарейки
        3 x аккумулятора AAА для маленького род. блока (включены)
        Клипса для крепления к поясу
        Поясное крепление обоих родительских блоков
        зарядное устройство
        Зарядная база для родительского блока
        Док-станция
        Для маленького родительского блока
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Питание

        Время работы от батарей
        12  часов

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