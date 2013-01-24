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Два родительских блока
Оба родителя могут постоянно поддерживать связь с малышом. Два родительских блока обеспечивают свободу передвижения без потери связи с ребенком. Связь благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку на аккумуляторах с поясным креплением и подтверждением в виде цифрового сигнала.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Два родительских блока
Оба родителя могут постоянно поддерживать связь с малышом. Два родительских блока обеспечивают свободу передвижения без потери связи с ребенком. Связь благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку на аккумуляторах с поясным креплением и подтверждением в виде цифрового сигнала.
Два родительских блока
Оба родителя могут постоянно поддерживать связь с малышом. Два родительских блока обеспечивают свободу передвижения без потери связи с ребенком. Связь благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку на аккумуляторах с поясным креплением и подтверждением в виде цифрового сигнала.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Два родительских блока
Оба родителя могут постоянно поддерживать связь с малышом. Два родительских блока обеспечивают свободу передвижения без потери связи с ребенком. Связь благодаря миниатюрному переносному родительскому блоку на аккумуляторах с поясным креплением и подтверждением в виде цифрового сигнала.
Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.
Мягкий свет успокаивает ребенка
Минимальные помехи от других устройств
Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.
Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.
Теперь оба родителя смогут следить за малышом.
Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.
Перезаряжаемое беспроводное управление где бы вы ни находились.
Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок обеспечивают свободу рук и передвижения: можно закрепить родительский блок на ремне или носить на шее.
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Питание