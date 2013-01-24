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Вызов на телефон поступает автоматически
Работает как обычная радионяня. Однако могут сложиться обстоятельства, при которых вам потребуется большая свобода, чем может предоставить обычная радионяня, например, при работе в саду. Монитор с функцией "Звонок" можно просто переключить в режим автоматической телефонной связи
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вызов на телефон поступает автоматически
Работает как обычная радионяня. Однако могут сложиться обстоятельства, при которых вам потребуется большая свобода, чем может предоставить обычная радионяня, например, при работе в саду. Монитор с функцией "Звонок" можно просто переключить в режим автоматической телефонной связи
Вызов на телефон поступает автоматически
Работает как обычная радионяня. Однако могут сложиться обстоятельства, при которых вам потребуется большая свобода, чем может предоставить обычная радионяня, например, при работе в саду. Монитор с функцией "Звонок" можно просто переключить в режим автоматической телефонной связи
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вызов на телефон поступает автоматически
Работает как обычная радионяня. Однако могут сложиться обстоятельства, при которых вам потребуется большая свобода, чем может предоставить обычная радионяня, например, при работе в саду. Монитор с функцией "Звонок" можно просто переключить в режим автоматической телефонной связи
Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Родительский блок с перезаряжаемым аккумулятором обеспечивает не менее 24 часов автономного наблюдения в диапазоне до 330 м.
Для свободы и удобства в использовании
Для уменьшения помех.
Иногда очень удобно "видеть", что малыш издает голос. Группа световых индикаторов дает четкую картинку происходящего.
Обеспечивает возможность слышать ребенка и отвечать ему
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Питание