Вызов на телефон поступает автоматически

Работает как обычная радионяня. Однако могут сложиться обстоятельства, при которых вам потребуется большая свобода, чем может предоставить обычная радионяня, например, при работе в саду. Монитор с функцией "Звонок" можно просто переключить в режим автоматической телефонной связи