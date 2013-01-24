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Аналоговая радионяня

SCD469/00
Общая оценка / 5
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    Аналоговая радионяня

    SCD469/00
    Общая оценка / 5

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    Работает как обычная радионяня. Однако могут сложиться обстоятельства, при которых вам потребуется большая свобода, чем может предоставить обычная радионяня, например, при работе в саду. Монитор с функцией "Звонок" можно просто переключить в режим автоматической телефонной связи

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Аналоговая радионяня

    Вызов на телефон поступает автоматически

    Работает как обычная радионяня. Однако могут сложиться обстоятельства, при которых вам потребуется большая свобода, чем может предоставить обычная радионяня, например, при работе в саду. Монитор с функцией "Звонок" можно просто переключить в режим автоматической телефонной связи

    Вызов на телефон поступает автоматически

    Работает как обычная радионяня. Однако могут сложиться обстоятельства, при которых вам потребуется большая свобода, чем может предоставить обычная радионяня, например, при работе в саду. Монитор с функцией "Звонок" можно просто переключить в режим автоматической телефонной связи

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Аналоговая радионяня

    Вызов на телефон поступает автоматически

    Работает как обычная радионяня. Однако могут сложиться обстоятельства, при которых вам потребуется большая свобода, чем может предоставить обычная радионяня, например, при работе в саду. Монитор с функцией "Звонок" можно просто переключить в режим автоматической телефонной связи

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      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

      Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

      Родительский блок с перезаряжаемым аккумулятором обеспечивает не менее 24 часов автономного наблюдения в диапазоне до 330 м.

      Для свободы и удобства в использовании

      Для свободы и удобства в использовании

      Для уменьшения помех

      Для уменьшения помех.

      Сообщает о плаче ребенка, даже при выключенном звуке

      Иногда очень удобно "видеть", что малыш издает голос. Группа световых индикаторов дает четкую картинку происходящего.

      Возможность поговорить с ребенком

      Обеспечивает возможность слышать ребенка и отвечать ему

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        40 675 - 40 690 МГц
        Количество тестовых тонов
        4
        Тестовый тон
        Цифровые
        Наибольший радиус действия
        200  м
        Количество каналов
        4

      • Комфорт

        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер перем./пост. тока
        9 В постоянного напряжения, 200 мА
        Батарейки
        4 x AA для детского блока (не прилагаются)
        Клипса для крепления к поясу
        Поясное крепление родительского блока
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Питание

        Напряжение батареи
        4,8  В
        Источник питания
        230  В
        Время работы от батарей
        12  часов

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