Ключевые слова для поиска
Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту
Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.
Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Родительский блок с перезаряжаемым аккумулятором обеспечивает не менее 24 часов автономного наблюдения в диапазоне до 330 м.
Минимальные помехи от других устройств
Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.
Этапы взросления
Комфорт
Аксессуары
Аксессуары