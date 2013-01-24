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Philips Avent

Аналоговая радионяня

SCD481/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша
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    Philips Avent Аналоговая радионяня

    SCD481/00
    Общая оценка / 5

    Вы просто слышите малыша

    Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Аналоговая радионяня

    Вы просто слышите малыша

    Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

    Вы просто слышите малыша

    Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Аналоговая радионяня

    Вы просто слышите малыша

    Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

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      Вы просто слышите малыша

      Раб. диап. до 200 м

      Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

      Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

      Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту

      Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

      Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

      Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

      Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

      Родительский блок с перезаряжаемым аккумулятором обеспечивает не менее 24 часов автономного наблюдения в диапазоне до 330 м.

      Минимальные помехи от других устройств

      Минимальные помехи от других устройств

      Непрерывность связи

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Световая индикация голоса ребенка

      Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Батарейки
        Да
        Адаптер перем./пост. тока
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Руководство/инструкция по эксплуатации
        Да
        Зарядная база для родительского блока
        Да
        Клипса для крепления к поясу, шейный ремешок и дорожная сумка
        Да

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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