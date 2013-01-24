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Philips Avent

Аналоговая радионяня

SCD485/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Необходимая каждой маме связь с малышом Необходимая каждой маме связь с малышом Необходимая каждой маме связь с малышом
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    Philips Avent Аналоговая радионяня

    SCD485/00
    Общая оценка / 5

    Необходимая каждой маме связь с малышом

    Аналоговые радионяни Avent новой серии обеспечивают невероятно четкий звук, оснащены регулировкой громкости, световой индикацией звука, индикаторами соединения и низкого заряда батареи, а значит, вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Аналоговая радионяня

    Необходимая каждой маме связь с малышом

    Аналоговые радионяни Avent новой серии обеспечивают невероятно четкий звук, оснащены регулировкой громкости, световой индикацией звука, индикаторами соединения и низкого заряда батареи, а значит, вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Узнать обо всех преимуществах

    Необходимая каждой маме связь с малышом

    Аналоговые радионяни Avent новой серии обеспечивают невероятно четкий звук, оснащены регулировкой громкости, световой индикацией звука, индикаторами соединения и низкого заряда батареи, а значит, вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Аналоговая радионяня

    Необходимая каждой маме связь с малышом

    Аналоговые радионяни Avent новой серии обеспечивают невероятно четкий звук, оснащены регулировкой громкости, световой индикацией звука, индикаторами соединения и низкого заряда батареи, а значит, вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Узнать обо всех преимуществах

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      Необходимая каждой маме связь с малышом

      Наблюдение за малышом днем и ночью

      • 1 родительский блок
      Регулируемые настройки каналов помогают устранить помехи

      Регулируемые настройки каналов помогают устранить помехи

      Аналоговая технология 40 МГц позволяет регулировать настройки канала, чтобы устранить помехи и лучше слышать малыша

      Регулируемая чувствительность к звуку позволяет услышать очень тихие звуки

      Регулируемая чувствительность к звуку позволяет услышать очень тихие звуки

      Настройте громкость родительского блока, чтобы расслышать малейший смешок, лопотание или икоту малыша. Можно также наблюдать за ребенком без звука. О том, что малыш нуждается в вас, вы узнаете по световой индикации звука.

      Стильный, портативный блок с диапазоном до 150 м

      Стильный, портативный блок с диапазоном до 150 м

      Следите за ребенком даже на большом расстоянии при помощи этого стильного ручного родительского блока на батарейках с диапазоном действия до 150 м

      Световая индикация звука информирует о каждом шорохе в комнате малыша

      Световая индикация звука информирует о каждом шорохе в комнате малыша

      Когда ребенок издает звуки, активируются световые индикаторы, так что даже если установить минимальную громкость или отключить звук, вы все равно узнаете, когда малыш в вас будет нуждаться

      Световые и звуковые индикаторы информируют об устойчивости связи между блоками

      Световые и звуковые индикаторы информируют об устойчивости связи между блоками

      Для полной уверенности родителей световые и звуковые индикаторы сигнализируют о наличии связи и между блоками, а также информируют о низком уровне заряда родительского блока, чтобы питание прибора не прекратилось внезапно.

      Простое подключение дополнительных родительских блоков

      Простое подключение дополнительных родительских блоков

      Для дополнительно свободы передвижения по дому подключите дополнительные родительские блоки в 2 простых приема. Дополнительные родительские блоки продаются отдельно (SCD484)

      Технические характеристики

      • Питание

        Время работы от батарей
        6  часов
        Источник питания
        110–240  В

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        40 МГц (аналоговые)
        Количество каналов
        2

      • Аксессуары

        Адаптер перем./пост. тока
        Да
        Руководство/инструкция по эксплуатации
        Да

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикаторы громкости
        Да

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для работы
        10 - 40  °C
        Диапазон температур для хранения
        10 - 40  °C

      • Логистические данные

        Размеры F-box (В x Ш x Г)
        200 x 100 x 300  миллиметра

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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