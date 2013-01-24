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Необходимая каждой маме связь с малышом
Аналоговые радионяни Avent новой серии обеспечивают невероятно четкий звук, оснащены регулировкой громкости, световой индикацией звука, индикаторами соединения и низкого заряда батареи, а значит, вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Необходимая каждой маме связь с малышом
Аналоговые радионяни Avent новой серии обеспечивают невероятно четкий звук, оснащены регулировкой громкости, световой индикацией звука, индикаторами соединения и низкого заряда батареи, а значит, вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Узнать обо всех преимуществах
Необходимая каждой маме связь с малышом
Аналоговые радионяни Avent новой серии обеспечивают невероятно четкий звук, оснащены регулировкой громкости, световой индикацией звука, индикаторами соединения и низкого заряда батареи, а значит, вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Необходимая каждой маме связь с малышом
Аналоговые радионяни Avent новой серии обеспечивают невероятно четкий звук, оснащены регулировкой громкости, световой индикацией звука, индикаторами соединения и низкого заряда батареи, а значит, вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас. Узнать обо всех преимуществах
Аналоговая технология 40 МГц позволяет регулировать настройки канала, чтобы устранить помехи и лучше слышать малыша
Настройте громкость родительского блока, чтобы расслышать малейший смешок, лопотание или икоту малыша. Можно также наблюдать за ребенком без звука. О том, что малыш нуждается в вас, вы узнаете по световой индикации звука.
Следите за ребенком даже на большом расстоянии при помощи этого стильного ручного родительского блока на батарейках с диапазоном действия до 150 м
Когда ребенок издает звуки, активируются световые индикаторы, так что даже если установить минимальную громкость или отключить звук, вы все равно узнаете, когда малыш в вас будет нуждаться
Для полной уверенности родителей световые и звуковые индикаторы сигнализируют о наличии связи и между блоками, а также информируют о низком уровне заряда родительского блока, чтобы питание прибора не прекратилось внезапно.
Для дополнительно свободы передвижения по дому подключите дополнительные родительские блоки в 2 простых приема. Дополнительные родительские блоки продаются отдельно (SCD484)
Питание
Тюнер/прием/передача
Аксессуары
Комфорт
Технические характеристики
Логистические данные
Этапы взросления