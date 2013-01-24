Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Цифровая радионяня

SCD498/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Гарантия отсутствия помех Гарантия отсутствия помех Гарантия отсутствия помех
    -{discount-value}

    Philips Avent Цифровая радионяня

    SCD498/00
    Общая оценка / 5

    Гарантия отсутствия помех

    Эта цифровая технология обеспечивает безопасный закрытый контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Цифровая радионяня

    Гарантия отсутствия помех

    Эта цифровая технология обеспечивает безопасный закрытый контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

    Гарантия отсутствия помех

    Эта цифровая технология обеспечивает безопасный закрытый контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Цифровая радионяня

    Гарантия отсутствия помех

    Эта цифровая технология обеспечивает безопасный закрытый контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

    Похожие продукты

    Смотреть все baby-monitors

      Гарантия отсутствия помех

      С технологией DECT

      Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

      Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

      Гарантируется отсутствие помех от любых других устройств (других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов). С помощью кодирования данных обеспечивается безопасность и конфиденциальность соединения. Только вы один будете слышать своего малыша, и не услышите чужих детей.

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

      Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

      Родительский блок с перезаряжаемым аккумулятором обеспечивает не менее 24 часов автономного наблюдения в диапазоне до 330 м.

      Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

      Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

      Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.

      Световая индикация голоса ребенка

      Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

      Чехол для путешествий: удобное хранение

      Чехол для путешествий: удобство хранения при перевозке.

      Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок для удобства и свободных рук

      Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок обеспечивают свободу рук и передвижения: можно закрепить родительский блок на ремне или носить на шее.

      Диапазон в 300 м обеспечивает прием в доме и рядом с ним.

      С диапазоном в 300 м вы можете быть уверены в устойчивом приеме в доме и рядом с ним.

      Звездочки успокаивают ребенка в темноте

      Ночник со звездочками успокаивает ребенка.

      Возможность поговорить с ребенком

      Обеспечивает возможность слышать ребенка и отвечать ему

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для работы
        0 .. 40  °C
        Диапазон температур для хранения
        -20 .. +60  °C

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        DECT
        Автоматический выбор канала
        Да
        Количество каналов
        120

      • Комфорт

        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Ночник
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Проверка системы
        • Индикатор проверки батарей
        • Звуковой сигнал проверки системы
        • Индикатор проверки системы
        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер перем./пост. тока
        2 x 9 В постоянного тока, 300 мА
        Батарейки
        2 x аккумулятора типа AAA NiMH
        Клипса для крепления к поясу
        Да
        зарядное устройство
        Зарядная база для родительского блока
        Руководство/инструкция по эксплуатации
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Итальянский
        • Португальский
        • Испанский
        • Шведский
        • Норвежский
        • Датский
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Питание

        Время зарядки
        8  часов
        Источник питания
        230-240  В
        Перезарядка
        Да
        Время работы от батарей
        24  часов

      • Логистические данные

        EAN F-box
        Да
        Размеры F-box (В x Ш x Г)
        305x187x135  миллиметра

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии