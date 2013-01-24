Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Цифровая радионяня

SCD505/00
Avent
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
Avent
  • Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше
    -{discount-value}

    Philips Avent Цифровая радионяня

    SCD505/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Самая надежная забота о вашем малыше

    Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, кристально чистый звук, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Цифровая радионяня

    Самая надежная забота о вашем малыше

    Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, кристально чистый звук, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все baby-monitors

      Самая надежная забота о вашем малыше

      Полное спокойствие во время сна вашего ребенка

      • абсолютно конфиденциальное соединение
      • Ночник и колыбельные
      • Функция обратной связи
      Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

      Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

      Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

      Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

      Энергосберегающий режим ECO

      Энергосберегающий режим ECO

      Включите режим ECO, чтобы снизить мощность передачи сигнала в комнате малыша. В режиме ECO соединение между блоками включается только в том случае, если в комнате ребенка раздается звук.

      Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

      Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

      Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

      Информация о подключении и рабочем диапазоне

      Информация о подключении и рабочем диапазоне

      Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.

      Рабочий диапазон до 330 метров*

      Рабочий диапазон до 330 метров*

      Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*. Вне помещения — до 330 метров*.

      Родительский блок с аккумулятором

      Родительский блок с аккумулятором

      Родительский блок с аккумулятором можно устанавливать в любой комнате.

      Увеличенное время работы: до 24 часов

      Увеличенное время работы: до 24 часов

      Компактный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения. Время работы зависит от типа батарей, а также частоты и продолжительности использования родительского блока с элементами питания.

      Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

      Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

      Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

      Успокаивающее действие

      Спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника помогут убаюкать малыша.

      Технические характеристики

      • Питание

        Время автономной работы
        24 часа
        Питание
        • 120 В (США)
        • 220 - 240 В
        Время зарядки
        8  часов

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматический выбор канала
        Да
        Диапазон частот
        DECT
        Количество каналов
        120

      • Аксессуары

        Батарейки
        Да
        Адаптер перем./пост. тока
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Шейный ремешок
        Да
        Зарядная база для родительского блока
        Нет

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Настройка чувствительности
        Да

      • Технические характеристики

        Диапазон рабочих температур (°C)
        10—40 °C
        Диапазон температур для хранения
        10 - 40  °C

      • Логистические данные

        Размеры F-box (В x Ш x Г)
        220 x 156 x 94  миллиметра

      • Особенности

        Технология DECT
        Да
        Энергосберегающий режим Smart ECO
        Режим ECO
        Световая индикация звука
        5 светодиодных индикаторов
        Успокаивающий свет ночника
        Да
        Колыбельные
        Да
        Регулировка громкости, индикация звука
        Да
        Рабочий диапазон в помещении
        50 м
        Рабочий диапазон вне помещения
        330 метров
        Функция обратной связи
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • Беременность
        • 0–6 месяцев

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Рабочий диапазон радионяни зависит от окружающих условий и наличия помех.