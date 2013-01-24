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Самая надежная забота о вашем малыше
Радионяня Philips AVENT SCD525/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Переключившись на режим ECO, вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах
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Самая надежная забота о вашем малыше
Радионяня Philips AVENT SCD525/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Переключившись на режим ECO, вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах
Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров* Рабочий диапазон вне помещения — до 330 метров* * Рабочий диапазон радионяни зависит от окружающих условий и факторов, вызывающих помехи.
Иногда все, что нужно малышу - это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции, нажав на кнопку, вы сможете связаться с малышом из любой части дома.
Датчик температуры с настраиваемым сигналом позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как взрослый человек, поэтому небольшое изменение температуры может стать причиной беспокойства малыша. Специальный датчик температуры немедленно отправит предупреждение на цифровой дисплей родительского блока, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.
Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.
Родительский блок радионяни Philips Avent оповестит вас о низком заряде батареи или о том, что устройство находится вне радиуса действия.
Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.
Вы услышите малейший смешок, бульканье воды и икоту с идеальной четкостью. Технология DECT обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время.
Включите режим ECO Max, чтобы снизить мощность передачи сигнала в комнате малыша. В режиме ECO Max соединение между блоками включается, только если в комнате ребенка раздается звук.
Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту
С помощью док-станции вы сможете легко зарядить родительский блок.
Спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника помогут успокоить неугомонного малыша перед сном.
Небольшой родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения.
Питание
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Технические характеристики
Логистические данные
Этапы взросления
Особенности