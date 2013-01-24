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Philips Avent

Цифровая радионяня

SCD525/00
Avent
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Avent
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    Philips Avent Цифровая радионяня

    SCD525/00
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    Самая надежная забота о вашем малыше

    Радионяня Philips AVENT SCD525/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Переключившись на режим ECO, вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Цифровая радионяня

    Самая надежная забота о вашем малыше

    Радионяня Philips AVENT SCD525/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Переключившись на режим ECO, вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах

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      Самая надежная забота о вашем малыше

      Звуковые и температурные датчики

      • Дополнительное удобство
      • Оповещение о температуре
      Рабочий диапазон до 330 метров*

      Рабочий диапазон до 330 метров*

      Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров* Рабочий диапазон вне помещения — до 330 метров* * Рабочий диапазон радионяни зависит от окружающих условий и факторов, вызывающих помехи.

      Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

      Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

      Иногда все, что нужно малышу - это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции, нажав на кнопку, вы сможете связаться с малышом из любой части дома.

      Следите за температурой в комнате малыша

      Следите за температурой в комнате малыша

      Датчик температуры с настраиваемым сигналом позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как взрослый человек, поэтому небольшое изменение температуры может стать причиной беспокойства малыша. Специальный датчик температуры немедленно отправит предупреждение на цифровой дисплей родительского блока, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

      Постоянный контроль сигнала

      Постоянный контроль сигнала

      Родительский блок радионяни Philips Avent оповестит вас о низком заряде батареи или о том, что устройство находится вне радиуса действия.

      5 светодиодных индикаторов для звуковых сигналов

      5 светодиодных индикаторов для звуковых сигналов

      Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

      Кристально чистый звук повышает уверенность

      Вы услышите малейший смешок, бульканье воды и икоту с идеальной четкостью. Технология DECT обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время.

      Энергосберегающий режим ECO Max

      Включите режим ECO Max, чтобы снизить мощность передачи сигнала в комнате малыша. В режиме ECO Max соединение между блоками включается, только если в комнате ребенка раздается звук.

      Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

      Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту

      Док-станция для зарядки родительского блока

      С помощью док-станции вы сможете легко зарядить родительский блок.

      Свет ночника и колыбельные успокоят вашего малыша

      Спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника помогут успокоить неугомонного малыша перед сном.

      Длительное время работы

      Небольшой родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения.

      Технические характеристики

      • Питание

        Время работы от батарей
        18  часов
        Источник питания
        220—240 В
        Время зарядки
        10  часов
        Источник питания
        120 В (США)

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        DECT
        Автоматический выбор канала
        Да

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Настройка чувствительности
        Да

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для работы
        10 - 40  °C
        Диапазон температур для хранения
        10 - 40  °C

      • Логистические данные

        Размеры F-box (В x Ш x Г)
        220 x 156 x 94  мм

      • Этапы взросления

        Возраст
        • Беременность
        • 0–6 месяцев

      • Особенности

        Технология DECT
        Да
        Режим Smart ECO
        Да
        ECO Max
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикация соединения и рабочего диапазона
        Да
        Световая индикация звука
        5x
        Регулировка громкости
        Да
        Регулируемая чувствительность к звуку
        Да
        Успокаивающий свет ночника
        Да
        Функция обратной связи
        Да
        Успокаивающие колыбельные
        Да
        ЖК-экран
        Да
        Датчик температуры
        Да
        Зарядная станция
        Да
        Рабочий диапазон в помещении
        50 метров
        Рабочий диапазон вне помещения
        330 метров

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