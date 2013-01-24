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Philips Avent

Цифровая радионяня

SCD530/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Оптимальная температура, максимальный комфорт Оптимальная температура, максимальный комфорт Оптимальная температура, максимальный комфорт
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    Philips Avent Цифровая радионяня

    SCD530/00
    Общая оценка / 5

    Оптимальная температура, максимальный комфорт

    Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Цифровая радионяня

    Оптимальная температура, максимальный комфорт

    Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате.

    Оптимальная температура, максимальный комфорт

    Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Цифровая радионяня

    Оптимальная температура, максимальный комфорт

    Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате.

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      Оптимальная температура, максимальный комфорт

      Отсутствие помех гарантируется технологией DECT

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других устройств радионяни, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

      Кристально чистый звук повышает уверенность

      Кристально чистый звук повышает уверенность

      Возможно услышать малейший смешок, бульканье воды и икоту с идеально чистым звуком. Технология DECT обеспечивает высокое качество и кристально чистый звук, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время

      До 24 часов непрерывной работы перед подзарядкой

      До 24 часов непрерывной работы перед подзарядкой

      Небольшой перезаряжаемый родительский блок позволяет свободно перемещаться, благодаря беспроводной связи и отсутствию необходимости подзарядки в течение 24 часов.

      Следите за влажностью и температурой в детской

      Следите за влажностью и температурой в детской

      Комбинированный датчик влажности и температуры позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как это можете вы, поэтому небольшое изменение температуры и слишком высокий или слишком низкий уровень влажности могут сделать ребенка беспокойным. Специальный комбинированный датчик немедленно предупредит вас с помощью цифрового дисплея на родительском блоке, если изменится климат в детской комнате.

      Светящийся индикатор, сигнализирующий об уровнях шума

      Светящийся индикатор, сигнализирующий об уровнях шума

      Индикаторы начинают светиться, чтобы указать уровень шума, исходящий из детской. Даже при отключении родительского блока вибрирующий звуковой сигнал предупреждает о достижении допустимого уровня звука.

      Очень большой диапазон работы для возможности свободного передвижения

      Очень большой диапазон работы для возможности свободного передвижения

      С диапазоном работы 330 м, креплением для ремня и шейным ремешком вы можете свободно перемещаться внутри и рядом с домом. Многофункциональная сумка для переноски защитит радионяню, когда вы находитесь вдали от дома.

      Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

      Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

      Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту

      Постоянный контроль сигнала

      Постоянный контроль сигнала

      Родительский блок радионяни Philips Avent оповестит вас о низком заряде батареи или о том, что вы находитесь вне радиуса действия

      Дистанционное включение ночного света и колыбельных песен

      Дистанционное включение ночного света и колыбельных песен

      При укладывании ребенок может какое-то время оставаться беспокойным. Успокойте ребенка и подготовьте его ко сну с помощью теплого и спокойного ночного света, который можно включить на родительском или детском блоке.Нет ничего лучше ласковой колыбельной песни, чтобы успокоить беспокойного ребенка. Находясь в любой комнате дома, можно выбрать одну из пяти успокаивающий мелодий, с помощью которой ребенок заснет быстро и легко.

      Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

      Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

      Иногда все, что нужно малышу - это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции, нажав на кнопку, вы сможете связаться с малышом из любой части дома.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для работы
        10 - 40  °C
        Диапазон температур для хранения
        10 - 40  °C

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        DECT
        Автоматический выбор канала
        Да
        Количество каналов
        120

      • Комфорт

        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Вибросигнал
        Да
        Настройка чувствительности
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер перем./пост. тока
        Да
        Батарейки
        Да
        Руководство/инструкция по эксплуатации
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Зарядная база для родительского блока
        Да
        Клипса для крепления к поясу, шейный ремешок и дорожная сумка
        Да

      • Питание

        Время зарядки
        3  часов
        Источник питания
        220–240  В
        Источник питания
        120 В (США)
        Время работы от батарей
        24  часов

      • Логистические данные

        Размеры F-box (В x Ш x Г)
        305 x 135 x 187  миллиметра

      • Этапы взросления

        Возраст
        • Беременность
        • 0–6 месяцев

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          • В США и Канаде данное изделие доступно только с температурной шкалой Фаренгейта.