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Philips Avent

Цифровая радионяня

SCD535/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы
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    Philips Avent Цифровая радионяня

    SCD535/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы

    Радионяня Philips AVENT SCD535/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Благодаря новому режиму ECO вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Цифровая радионяня

    Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы

    Радионяня Philips AVENT SCD535/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Благодаря новому режиму ECO вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах

    Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы

    Радионяня Philips AVENT SCD535/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Благодаря новому режиму ECO вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Цифровая радионяня

    Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы

    Радионяня Philips AVENT SCD535/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Благодаря новому режиму ECO вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах

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      Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы

      Датчики звука, температуры и влажности

      • Датчик влажности и температуры
      Энергосберегающий режим ECO

      Энергосберегающий режим ECO

      Режим ECO позволяет снизить потребление энергии и мощность передачи

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других устройств радионяни, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

      До 24 часов непрерывной работы перед подзарядкой

      До 24 часов непрерывной работы перед подзарядкой

      Небольшой перезаряжаемый родительский блок позволяет свободно перемещаться, благодаря беспроводной связи и отсутствию необходимости подзарядки в течение 24 часов.

      Кристально чистый звук повышает уверенность

      Кристально чистый звук повышает уверенность

      Возможно услышать малейший смешок, бульканье воды и икоту с идеально чистым звуком. Технология DECT обеспечивает высокое качество и кристально чистый звук, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время

      Следите за влажностью и температурой в детской

      Следите за влажностью и температурой в детской

      Комбинированный датчик влажности и температуры позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как это можете вы, поэтому небольшое изменение температуры и слишком высокий или слишком низкий уровень влажности могут сделать ребенка беспокойным. Специальный комбинированный датчик немедленно предупредит вас с помощью цифрового дисплея на родительском блоке, если изменится климат в детской комнате.

      Беспроводной родительский блок с аккумулятором

      Беспроводной родительский блок с аккумулятором

      С диапазоном работы 330 м, креплением для ремня и шейным ремешком вы можете свободно перемещаться внутри и рядом с домом. Многофункциональная сумка для переноски защитит радионяню, когда вы находитесь вдали от дома.

      Постоянный контроль сигнала

      Постоянный контроль сигнала

      Родительский блок радионяни Philips Avent оповестит вас о низком заряде батареи или о том, что вы находитесь вне радиуса действия

      Светящийся индикатор, сигнализирующий об уровнях шума

      Светящийся индикатор, сигнализирующий об уровнях шума

      Индикаторы начинают светиться, чтобы указать уровень шума, исходящий из детской. Даже при отключении родительского блока вибрирующий звуковой сигнал предупреждает о достижении допустимого уровня звука.

      Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

      Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

      Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту

      Дистанционное включение ночного света и колыбельных песен

      Дистанционное включение ночного света и колыбельных песен

      При укладывании ребенок может какое-то время оставаться беспокойным. Успокойте ребенка и подготовьте его ко сну с помощью теплого и спокойного ночного света, который можно включить на родительском или детском блоке.Нет ничего лучше ласковой колыбельной песни, чтобы успокоить беспокойного ребенка. Находясь в любой комнате дома, можно выбрать одну из пяти успокаивающий мелодий, с помощью которой ребенок заснет быстро и легко.

      Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

      Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

      Иногда все, что нужно малышу - это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции, нажав на кнопку, вы сможете связаться с малышом из любой части дома.

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматический выбор канала
        Да
        Время работы от батарей
        24  часов
        Этап
        • Беременность
        • 0–6 месяцев
        Источник питания
        220—240  В
        Количество каналов
        120
        Время зарядки
        3  часов

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для работы
        10 - 40  °C
        Индикатор питания
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Источник питания
        120 В (США)
        Регулировка громкости
        Да
        Индикаторы громкости
        Да

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        DECT
        Шейный ремешок
        Да
        Батарейки
        Да
        Зарядная база для родительского блока
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Аксессуары

        Клипса для крепления к поясу, шейный ремешок и дорожная сумка
        Да
        Настройка чувствительности
        Да
        Адаптер перем./пост. тока
        Да
        Руководство/инструкция по эксплуатации
        Да

      • Логистические данные

        Размеры F-box (В x Ш x Г)
        305 x 135 x 187  миллиметра
        Диапазон температур для хранения
        10 - 40  °C
        Вибросигнал
        Да

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