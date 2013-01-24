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Самая надежная забота о вашем малыше
Усовершенствованная радионяня SCD570/00 с технологией DECT обеспечивает надежное соединение и передает кристально чистый звук. Датчик температуры, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая надежная забота о вашем малыше
Усовершенствованная радионяня SCD570/00 с технологией DECT обеспечивает надежное соединение и передает кристально чистый звук. Датчик температуры, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах
Самая надежная забота о вашем малыше
Усовершенствованная радионяня SCD570/00 с технологией DECT обеспечивает надежное соединение и передает кристально чистый звук. Датчик температуры, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая надежная забота о вашем малыше
Усовершенствованная радионяня SCD570/00 с технологией DECT обеспечивает надежное соединение и передает кристально чистый звук. Датчик температуры, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах
Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.
Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.
Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).
Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.
Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.
Датчик температуры с настраиваемым сигналом позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как взрослый человек, поэтому небольшое изменение температуры может стать причиной беспокойства малыша. Специальный датчик температуры немедленно отправит предупреждение на цифровой дисплей родительского блока, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.
Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*. Вне помещения — до 330 метров*.
Небольшой родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 18 часов, обеспечивает свободу перемещений.
Ничто не успокоит малыша лучше, чем спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника. Вы сможете выбрать одну из 5 мелодий и включить ночник, находясь в любой комнате дома, чтобы ваш ребенок смог быстро заснуть. (Удаленное управление недоступно в США и Канаде.)
Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.
С помощью док-станции вы сможете легко зарядить родительский блок.
Настройте звуковые оповещения и получайте вибросигналы на родительский блок.
Нажмите специальную кнопку, чтобы мгновенно включить спокойный ночной режим. В этом режиме яркость подсветки индикаторов и дисплея приглушается, а громкость звуковых оповещений снижается. Чтобы вернуться в обычный режим работы, просто нажмите кнопку ночного режима еще раз.
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Комфорт
Технические характеристики
Особенности