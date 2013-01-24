Следите за температурой в комнате малыша

Датчик температуры с настраиваемым сигналом позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как взрослый человек, поэтому небольшое изменение температуры может стать причиной беспокойства малыша. Специальный датчик температуры немедленно отправит предупреждение на цифровой дисплей родительского блока, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.