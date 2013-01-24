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Всегда быть рядом с малышом
Современные технологии в области родительского видео-контроля помогут вам видеть и слышать малыша
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Всегда быть рядом с малышом
Современные технологии в области родительского видео-контроля помогут вам видеть и слышать малыша
Надежный и безопасный способ наблюдения за малышом благодаря цифровой технологии видеонаблюдения
Система инфракрасного ночного видения позволяет наблюдать за ребенком круглосуточно
Родительский блок на аккумуляторах позволяет свободно перемещаться по дому, не отвлекаясь от ребенка.
Автоматическое включение экрана при возникновении шума в комнате ребенка. Регуляторы звука и яркости позволяют с легкостью увидеть ребенка.
Цифровое подтверждение сигнала для дополнительной уверенности в том, что вы всегда на связи с ребенком, и световая индикация уровня звука.
Удобное наблюдение за ребенком благодаря цветному цифровому экрану с высоким разрешением
Три успокаивающих мелодии колыбельных и ночник помогут убаюкать ребенка
Эта радионяня Philips Avent оснащена камерой, которую можно легко направить в нужную точку, чтобы выбрать оптимальный угол обзора для наблюдения за малышом
Питание
Тюнер/прием/передача
Аксессуары
Комфорт
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