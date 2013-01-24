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Philips Avent

Цифровая видеоняня

SCD600/00
Avent
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Avent
  • Всегда быть рядом с малышом Всегда быть рядом с малышом Всегда быть рядом с малышом
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    Philips Avent Цифровая видеоняня

    SCD600/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Всегда быть рядом с малышом

    Современные технологии в области родительского видео-контроля помогут вам видеть и слышать малыша

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Цифровая видеоняня

    Всегда быть рядом с малышом

    Современные технологии в области родительского видео-контроля помогут вам видеть и слышать малыша

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      Всегда быть рядом с малышом

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      Система инфракрасного ночного видения для круглосуточного наблюдения

      Система инфракрасного ночного видения для круглосуточного наблюдения

      Система инфракрасного ночного видения позволяет наблюдать за ребенком круглосуточно

      Беспроводной портативный родительский блок

      Беспроводной портативный родительский блок

      Родительский блок на аккумуляторах позволяет свободно перемещаться по дому, не отвлекаясь от ребенка.

      Автоматическое включение экрана с регуляторами яркости и звука

      Автоматическое включение экрана с регуляторами яркости и звука

      Автоматическое включение экрана при возникновении шума в комнате ребенка. Регуляторы звука и яркости позволяют с легкостью увидеть ребенка.

      Цифровое подтверждение сигнала и световая индикация уровня звука

      Цифровое подтверждение сигнала и световая индикация уровня звука

      Цифровое подтверждение сигнала для дополнительной уверенности в том, что вы всегда на связи с ребенком, и световая индикация уровня звука.

      Высокое разрешение, цветной экран 61 мм

      Высокое разрешение, цветной экран 61 мм

      Удобное наблюдение за ребенком благодаря цветному цифровому экрану с высоким разрешением

      Успокаивающие колыбельные и ночник

      Успокаивающие колыбельные и ночник

      Три успокаивающих мелодии колыбельных и ночник помогут убаюкать ребенка

      Простая установка камеры

      Простая установка камеры

      Эта радионяня Philips Avent оснащена камерой, которую можно легко направить в нужную точку, чтобы выбрать оптимальный угол обзора для наблюдения за малышом

      Технические характеристики

      • Питание

        Источник питания
        220–240  В
        Источник питания
        120 В (США)

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        2,4 ГГц
        Автоматический выбор канала
        Да

      • Аксессуары

        Клипса для крепления к поясу
        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Ночник
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • Беременность
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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