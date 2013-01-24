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Philips Avent

Цифровая видеоняня

SCD600/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Ваш малыш под контролем и днем, и ночью Ваш малыш под контролем и днем, и ночью Ваш малыш под контролем и днем, и ночью
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    Philips Avent Цифровая видеоняня

    SCD600/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Ваш малыш под контролем и днем, и ночью

    Современные технологии в области родительского видео-контроля помогут вам видеть и слышать малыша

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Современные технологии в области родительского видео-контроля помогут вам видеть и слышать малыша

    Ваш малыш под контролем и днем, и ночью

    Современные технологии в области родительского видео-контроля помогут вам видеть и слышать малыша

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Цифровая видеоняня

    Ваш малыш под контролем и днем, и ночью

    Современные технологии в области родительского видео-контроля помогут вам видеть и слышать малыша

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      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматический выбор канала
        Да
        Этап
        • Беременность
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев
        Источник питания
        220–240  В

      • Комфорт

        Индикатор питания
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Источник питания
        120 В (США)
        Регулировка громкости
        Да
        Ночник
        Да
        Индикаторы громкости
        Да

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        2,4 ГГц
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Клипса для крепления к поясу
        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.
        Краткое руководство пользователя
        Да

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