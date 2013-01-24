Необходимая каждой маме связь с малышом

Видеоняня SCD603 обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Устройство дает возможность не только слышать, но и видеть малыша днем и ночью. Эта портативная видеоняня с рабочим диапазоном 150 м невероятно удобна в использовании. Узнать обо всех преимуществах