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Philips Avent

Цифровая видеоняня

SCD610/00
Avent
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Avent
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
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    Philips Avent Цифровая видеоняня

    SCD610/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

    Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Цифровая видеоняня

    Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

    Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Узнать обо всех преимуществах

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      Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

      Наблюдение днем и ночью в любой комнате дома

      • Поддерживает 4 камеры
      Радиус действия 150 м

      Радиус действия 150 м

      Благодаря рабочему диапазону 150 м вы всегда будете на связи с малышом — в любой комнате дома

      ЖК-экран 2,4 дюйма с ночным и дневным режимами

      ЖК-экран 2,4 дюйма с ночным и дневным режимами

      Наблюдайте за ребенком и днем, и ночью: в дневном режиме вы видите на экране полноцветное изображение, а в ночном — черно-белое ИК-изображение.

      Автоматический выбор канала

      Автоматический выбор канала

      Слушайте только своего малыша. Эта радионяня может одновременно переключаться между 120 каналами, поэтому связь будет защищена от помех.

      Автоматическое включение экрана

      Автоматическое включение экрана

      Автоматическое включение экрана при возникновении шума в комнате ребенка. Регуляторы звука и яркости позволяют с легкостью увидеть ребенка.

      Возможность подключения до четырех камер

      Возможность подключения до четырех камер

      Предусмотрено все до мелочей. Наличие нескольких камер позволяет следить за малышом в разных комнатах. К устройству можно подключить до четырех дополнительных камер SCD609.

      Индикаторы связи между блоками и низкого заряда батарей

      Индикаторы связи между блоками и низкого заряда батарей

      Оповещение о наличии связи между блоками. Зеленый цвет индикатора показывает, что связь есть, а мигающий красный говорит о том, что соединение отсутствует.

      Индикация уровня звука

      Индикация уровня звука

      Индикаторы включаются и указывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке громкость отключена.

      Камера для настенного монтажа

      Камера для настенного монтажа

      Всегда качественное изображение. Установите камеру на стене с помощью удобного настенного кронштейна.

      Панорамный вид и изменение масштаба

      Панорамный вид и изменение масштаба

      Благодаря 2-кратному оптическому увеличению и панорамированию вы не упустите ни одного движения малыша.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Цифровая технология видеонаблюдения
        Да
        ЖК-видеоэкран
        цветной, 2,4"
        Диапазон до
        150 м
        Автоматический выбор канала
        Да
        Perfect Clear Sound
        Да
        Конфиденциальное соединение
        Да
        Зарядки хватает на всю ночь
        Да
        Индикатор и оповещение о низкой зарядке
        Да
        Индикатор и оповещение о наличии соединения
        Да
        Индикация уровня звука
        Да
        Отключение и регулировка звука
        Да
        Стиль меню
        Текст
        # Языки
        2
        Голосовое включение экрана
        Да
        Функция ночного видения с автоматическим управлением
        Да
        Управление яркостью
        Да
        Подключение дополнительных камер
        4 камеры
        Регулируемая чувствительность к звуку
        Да
        Цифровой зум
        Да
        Панорамирование
        Да
        Ручной родительский блок
        Да
        Родительский блок с аккумулятором
        Да
        Клипса для крепления к поясу
        Да
        Ремешок на шею
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер перем./пост. тока
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        Да

      • Комфорт

        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Крепление на стене
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • Беременность
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • Питание

        Источник питания
        220–240  В
        Источник питания
        120 В (США)

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматический выбор канала
        Да
        Диапазон частот
        2,4 ГГц

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