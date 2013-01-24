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Philips Avent

Цифровая видеоняня

SCD610/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
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    Philips Avent Цифровая видеоняня

    SCD610/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

    Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Цифровая видеоняня

    Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

    Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Узнать обо всех преимуществах

    Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

    Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Цифровая видеоняня

    Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

    Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Узнать обо всех преимуществах

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      Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

      Наблюдение днем и ночью в любой комнате дома

      • Поддерживает 4 камеры
      Радиус действия 150 м

      Радиус действия 150 м

      Благодаря рабочему диапазону 150 м вы всегда будете на связи с малышом — в любой комнате дома

      ЖК-экран 2,4 дюйма с ночным и дневным режимами

      ЖК-экран 2,4 дюйма с ночным и дневным режимами

      Наблюдайте за ребенком и днем, и ночью: в дневном режиме вы видите на экране полноцветное изображение, а в ночном — черно-белое ИК-изображение.

      Автоматический выбор канала

      Автоматический выбор канала

      Слушайте только своего малыша. Эта радионяня может одновременно переключаться между 120 каналами, поэтому связь будет защищена от помех.

      Автоматическое включение экрана

      Автоматическое включение экрана

      Автоматическое включение экрана при возникновении шума в комнате ребенка. Регуляторы звука и яркости позволяют с легкостью увидеть ребенка.

      Возможность подключения до четырех камер

      Возможность подключения до четырех камер

      Предусмотрено все до мелочей. Наличие нескольких камер позволяет следить за малышом в разных комнатах. К устройству можно подключить до четырех дополнительных камер SCD609.

      Индикаторы связи между блоками и низкого заряда батарей

      Индикаторы связи между блоками и низкого заряда батарей

      Оповещение о наличии связи между блоками. Зеленый цвет индикатора показывает, что связь есть, а мигающий красный говорит о том, что соединение отсутствует.

      Индикация уровня звука

      Индикация уровня звука

      Индикаторы включаются и указывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке громкость отключена.

      Камера для настенного монтажа

      Камера для настенного монтажа

      Всегда качественное изображение. Установите камеру на стене с помощью удобного настенного кронштейна.

      Панорамный вид и изменение масштаба

      Панорамный вид и изменение масштаба

      Благодаря 2-кратному оптическому увеличению и панорамированию вы не упустите ни одного движения малыша.

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматический выбор канала
        Да
        Цифровая технология видеонаблюдения
        Да
        # Языки
        2
        Этап
        • Беременность
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев
        ЖК-видеоэкран
        цветной, 2,4"
        Регулируемая чувствительность к звуку
        Да
        Источник питания
        220–240  В
        Диапазон до
        150 м
        Автоматический выбор канала
        Да
        Perfect Clear Sound
        Да
        Конфиденциальное соединение
        Да
        Зарядки хватает на всю ночь
        Да
        Индикатор и оповещение о низкой зарядке
        Да
        Индикатор и оповещение о наличии соединения
        Да
        Клипса для крепления к поясу
        Да
        Индикация уровня звука
        Да
        Отключение и регулировка звука
        Да
        Стиль меню
        Текст
        Голосовое включение экрана
        Да
        Функция ночного видения с автоматическим управлением
        Да
        Управление яркостью
        Да
        Подключение дополнительных камер
        4 камеры
        Цифровой зум
        Да
        Панорамирование
        Да
        Ручной родительский блок
        Да
        Родительский блок с аккумулятором
        Да
        Ремешок на шею
        Да

      • Комфорт

        Индикатор питания
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Источник питания
        120 В (США)
        Регулировка громкости
        Да
        Крепление на стене
        Да
        Индикаторы громкости
        Да

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        2,4 ГГц
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер перем./пост. тока
        Да

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