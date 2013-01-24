Ключевые слова для поиска
Успокаивает и развивает
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Успокаивает и развивает
Успокаивает и развивает
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Успокаивает и развивает
Волшебный театр превратит спальню малыша в уютную страну чудес. Успокаивающие звуки и проецируемые изображения на стене или потолке помогают ребенку спокойно уснуть.
Такие звуки природы, как шум моря, плеск бегущей воды и стук сердца одновременно успокаивают и усыпляют ребенка. Выберите звук, наиболее приятный для малыша.
Расслабляющее вращение проецируемых изображений помогает заснуть малышу, стимулируя развитие его визуального восприятия.
Установите нужное время воспроизведения, выбрав соответствующие параметры.
Сделайте вечернюю сказку или детские стихи интереснее и забавнее. Создавайте собственные слайды с помощью водозащитного стило и прилагаемых листов: это стимулирует творческие способности ребенка.
Благодаря выбору контрастных изображений для новорожденного, ярких цветов и образных форм для ребенка старше 6 месяцев и детализированных картинок для более старшего возраста, можно подобрать слайды стимулирующие развитие визуального восприятия малыша.
Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.
Технические характеристики
Аудиозапись
Функции управления
Аксессуары
Питание