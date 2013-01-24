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Волшебный театр

SCD940/00
Общая оценка / 5
  • Успокаивает и развивает Успокаивает и развивает Успокаивает и развивает
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    Волшебный театр

    SCD940/00
    Общая оценка / 5

    Успокаивает и развивает

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    Волшебный театр

    Успокаивает и развивает

    Успокаивает и развивает

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Волшебный театр

    Успокаивает и развивает

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      Успокаивает и развивает

      Создают уютную страну чудес

      Волшебный театр превратит спальню малыша в уютную страну чудес. Успокаивающие звуки и проецируемые изображения на стене или потолке помогают ребенку спокойно уснуть.

      Предварительно записанные успокаивающие звуки природы

      Такие звуки природы, как шум моря, плеск бегущей воды и стук сердца одновременно успокаивают и усыпляют ребенка. Выберите звук, наиболее приятный для малыша.

      Проецирует плавно вращающиеся изображения на стену или потолок

      Расслабляющее вращение проецируемых изображений помогает заснуть малышу, стимулируя развитие его визуального восприятия.

      Регулируйте время воспроизведения в соответствии с необходимостью

      Установите нужное время воспроизведения, выбрав соответствующие параметры.

      Оживите вечернюю сказку, создав собственные слайды

      Сделайте вечернюю сказку или детские стихи интереснее и забавнее. Создавайте собственные слайды с помощью водозащитного стило и прилагаемых листов: это стимулирует творческие способности ребенка.

      6 увлекательных слайдов

      Благодаря выбору контрастных изображений для новорожденного, ярких цветов и образных форм для ребенка старше 6 месяцев и детализированных картинок для более старшего возраста, можно подобрать слайды стимулирующие развитие визуального восприятия малыша.

      Соответствует всем соответствующим стандартам для игрушек и стандартам безопасности

      Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Совместим с
        Нормативы по игрушкам ЕС и США

      • Аудиозапись

        Готовые записи звуков
        Да

      • Функции управления

        Автоматическое отключение
        Да
        Постепенное затухание освещения
        Да
        Постепенное снижение громкости
        Да
        Количество прилагаемых слайдов
        6
        Программируемые таймеры
        5-8-10  минут(ы)
        Вращающиеся изображения
        Да
        Выбор слайдов
        2

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        руководство пользователя

      • Питание

        Прилагаются аккумуляторы
        Да
        Тип элемента питания
        AA
        Количество батарей
        4
        Время работы от батарей
        4  час(ов)
        Съемный/ сменный
        Да

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