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Avent SCF030/01

SCF030/01
Avent
Общая оценка / 5
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    Avent SCF030/01

    SCF030/01

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent SCF030/01

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent SCF030/01

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      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Ультрамягкая соска имитирует форму груди

      Ультрамягкая соска имитирует форму груди

      Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

      Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

      Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

      Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

      Доступны соски с разной скоростью потока

      Доступны соски с разной скоростью потока

      В линейке Philips Avent Natural есть соски различной мягкости и скорости потока, которые подойдут для разных этапов развития вашего малыша.

      Эргономичная форма для максимального комфорта

      Эргономичная форма для максимального комфорта

      Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

      Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

      Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

      Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

      Бутылочка не содержит бисфенола-А*

      Бутылочка не содержит бисфенола-А*

      Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

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