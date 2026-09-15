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  • Идеально для тех, кто пьет не спеша Идеально для тех, кто пьет не спеша Идеально для тех, кто пьет не спеша

    Philips Avent Baby Bottles Детская бутылочка Natural

    SCF039/17

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Идеально для тех, кто пьет не спеша

    83,3% детей, которых докармливали из бутылочки серии Natural, с легкостью переходят от кормления из бутылочки к кормлению грудью и обратно***​

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    Philips Avent Baby Bottles Детская бутылочка Natural

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    Идеально для тех, кто пьет не спеша

    Идеально для тех, кто пьет не спеша

    • 60 мл
    • С 0 мес.
    Сокращает риск возникновения колик

    Сокращает риск возникновения колик

    Соска создана для устранения проблем с кормлением и направляет воздух в бутылочку, а не в животик малыша.

    Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

    Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

    Гибкий спиралевидный дизайн и ручки-лепестки помогут малышу пить с максимальным комфортом.

    Мягкая соска имитирует естественные ощущения

    Мягкая соска имитирует естественные ощущения

    Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

    Простое использование и очистка с широким горлышком

    Простое использование и очистка с широким горлышком

    Сборка без лишних усилий благодаря малому числу деталей и широкое горлышко для простой очистки и пополнения.

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко

    • Материал

      Бутылочка
      • полипропилен
      • Не содержит бисфенол-А*
      Соска
      • Не содержит бисфенол-А*
      • Силикон

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка
      Бутылочка и соска

    • Удобство использования

      Использование бутылочки
      • Easy to assemble
      • Easy to clean
      • Easy to hold

    • Функции

      Антиколиковый клапан
      Новая система против колик
      Захват соски
      • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
      • Естественный захват соски

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011.
    • * Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.​
    • ** Широкая физиологичная соска снижает риск отказа от груди на 83,3%. Источник: О.Л. Лукоянова1, Т.Э Боровик1, 2, И.А. Беляева1, Г.В. Яцык1 ;1 Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация; 2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российская Федерация «Применение современных технологических приемов для сохранения успешного грудного вскармливания», 02.10.2012 г.​

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