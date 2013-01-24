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Philips Avent

Соска Natural

SCF046/27
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием
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    Philips Avent Соска Natural

    SCF046/27
    Общая оценка / 5

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Мягкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Соска Natural

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Мягкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Мягкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Соска Natural

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Мягкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Естественный захват соски

      • 2 шт.
      • Для густых жидкостей
      • 6 мес.+
      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

      Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

      Лепестки и ребра жесткости внутри соски обеспечивают ее гибкость без слипания для кормления без лишних забот.

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

      Доступны соски с разной скоростью потока

      Доступны соски с разной скоростью потока

      В линейке Philips Avent Natural есть соски различной мягкости и скорости потока, которые подойдут для разных этапов развития вашего малыша.

      Мягкий и гладкий силикон для меняющихся потребностей ребенка

      Устойчивая к укусам гладкая соска создана для удовлетворения меняющихся потребностей растущего малыша.

      Технические характеристики

      • Материал

        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Мягкая соска для густых жидкостей
        2  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        6 мес.+

      • Функции

        Захват соски
        • Естественный захват соски
        • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
        Антиколиковый клапан
        Да
        Соска
        Уникальные лепестки для дополнительного комфорта, мягкая и гибкая соска

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          • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011