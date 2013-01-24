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Philips Avent

Детская бутылочка серии Natural

SCF070/21
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием
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    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

    SCF070/21
    Общая оценка / 5

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Естественный захват соски

      • 1 бутылочка
      • 260 мл
      • Соска с медленным потоком
      • 1 мес.+
      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Ультрамягкая соска имитирует форму груди

      Ультрамягкая соска имитирует форму груди

      Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

      Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

      Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

      Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

      Доступны соски с разной скоростью потока

      Доступны соски с разной скоростью потока

      В линейке Philips Avent Natural есть соски различной мягкости и скорости потока, которые подойдут для разных этапов развития вашего малыша.

      Эргономичная форма для максимального комфорта

      Эргономичная форма для максимального комфорта

      Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

      Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

      Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

      Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

      Бутылочка не содержит бисфенола-А*

      Бутылочка не содержит бисфенола-А*

      Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

      Технические характеристики

      • Материал

        Бутылочка
        • полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Детская бутылочка
        1  шт.

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Использование бутылочки
        • Легко держать
        • Легко собирать
        • Легко чистится

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–12 месяцев

      • Функции

        Захват соски
        • Естественный захват соски
        • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
        Соска
        Уникальные лепестки для дополнительного комфорта, ультрамягкая и гибкая соска
        Антиколиковый клапан
        Да

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