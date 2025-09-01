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  • Позволяет коже малыша дышать Позволяет коже малыша дышать Позволяет коже малыша дышать

    Philips Avent Pacifier ultra air

    SCF087/02

    Общая оценка / 5
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    Позволяет коже малыша дышать

    Большие вентиляционные отверстия пустышки защитят кожу малыша. 9 из 10 родителей согласны с тем, что пустышки Philips Avent ultra air комфортны для их малыша.** Пустышка всегда успокоит, кто бы ни остался рядом с ребенком. Теперь на 80 % состоит из растительных материалов.*

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    Philips Avent Pacifier ultra air

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    Позволяет коже малыша дышать

    Огромные отверстия для комфортного ношения пустышки

    • Позволяет коже малыша дышать
    • Ортодонтические, без бисфенола-А
    • Комплект из 2 штук, на 80 % состоят из растительных материалов*
    • 0–6 мес.
    Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

    Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

    Отверстия в нагубнике обеспечивают приток воздуха к коже малыша: она остается сухой, что делает использование пустышки максимально комфортным.

    Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

    Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

    Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.

    Нравится малышам: в 98 % случаев ребенок хорошо принимает соску***

    Нравится малышам: в 98 % случаев ребенок хорошо принимает соску***

    Наши бархатистые силиконовые соски имитируют форму материнской груди. Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на них, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.

    С заботой об окружающей среде: на 80 % состоит из растительных материалов*

    С заботой об окружающей среде: на 80 % состоит из растительных материалов*

    Более экологичные товары позволяют полноценно заботиться о малыше, не нанося лишнего вреда планете. Все пустышки и футляры для стерилизации из линейки Philips Avent ultra на 80 % состоят из растительных материалов.*

    Футляр для стерилизации/хранения для быстрой и простой очистки

    Футляр для стерилизации/хранения для быстрой и простой очистки

    Футляр для хранения также выполняет функцию стерилизатора, поэтому пустышки всегда будут готовы к использованию. Просто налейте в футляр немного воды и поставьте в микроволновую печь на три минуты. Наслаждайтесь удобством стерилизации и обеспечьте снижение выбросов углекислого газа до 50 %.***

    • Страна изготовления

      Страна
      Индонезия

    • Материал

      Пустышка и футляр для стерилизации на 80 % состоят из растительных материалов*
      Да

    • В комплект входят:

      Пустышка ultra air
      2  шт.

    Badge-D2C

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    • Детали из твердого пластика без силиконовой соски (на основании сравнения массы).
    • *На основании результатов тестирования в США среди потребителей (2023 год, 201 участник).
    • **Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.
    • ***По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).
    • ****В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

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