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Philips Avent

Соски "Мишки"

SCF129/11
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Ортодонтические Ортодонтические Ортодонтические
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    Philips Avent Соски "Мишки"

    SCF129/11
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Ортодонтические

    Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Соски "Мишки"

    Ортодонтические

    Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

    Ортодонтические

    Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Соски "Мишки"

    Ортодонтические

    Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

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      Ортодонтические

      Классический сюжет - "Мишка" и его друзья.

      • 6–18 мес.
      Предохранительное кольцо-держатель

      Предохранительное кольцо-держатель

      Позволяет с легкостью вынуть пустышку Philips Avent в любой момент

      Ортодонтическая симметричная мягкая соска

      Ортодонтическая симметричная мягкая соска

      Плоские симметричные соски пустышек Philips Avent каплевидной формы учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша и гарантируют комфорт, даже если пустышка переворачивается во рту.

      Удобные силиконовые соски

      Удобные силиконовые соски

      Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.

      Защелкивающийся защитный колпачок

      Защелкивающийся защитный колпачок

      Для гигиеничного хранения стерилизованных сосок

      Технические характеристики

      • Этапы взросления

        Этап
        6–12 месяцев
        Евросоюз
        Да

      • В комплект входят:

        Силиконовая соска
        2  шт.
        Защелкивающийся защитный колпачок
        2  шт.

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