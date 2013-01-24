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Philips Avent

Дорожный контейнер для сосок

SCF139/02
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов
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    Philips Avent Дорожный контейнер для сосок

    SCF139/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов

    Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 270 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Дорожный контейнер для сосок

    Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов

    Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.

    Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов

    Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 270 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Дорожный контейнер для сосок

    Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов

    Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.

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      Сохраняет стерильность сосок Avent в течение 24 часов

      Соску удобно использовать в поездках

      Удобен в поездках

      Соберите дорожный контейнер для сосок Philips Avent сразу после стерилизации. Соски остаются стерильными до 24 часов. Идеально для использования в дороге.

      Технические характеристики

      • Этапы взросления

        Этап
        • 0—6 месяцев
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • В комплект входят:

        Куполообразная крышка
        2  шт.
        Фиксирующее кольцо
        2  шт.

      • В комплект входят:

        Уплотнительная подставка
        2  шт.

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