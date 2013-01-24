Ключевые слова для поиска
Для самостоятельного питья
Обучающие ручки подходят к бутылочкам для кормления и чашкам Philips Avent. Они помогут научиться пить самостоятельно малышу любого возраста. Их легко прикреплять и снимать, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них. Доступны в зеленом и оранжевом цветах.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для самостоятельного питья
Обучающие ручки подходят к бутылочкам для кормления и чашкам Philips Avent. Они помогут научиться пить самостоятельно малышу любого возраста. Их легко прикреплять и снимать, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них. Доступны в зеленом и оранжевом цветах.
Удобно для маленьких ручек
Чашки можно использовать с ручками и без них
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашек Grown-up/My First Big Kid Cup. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления