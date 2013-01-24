Для самостоятельного питья

Обучающие ручки подходят к бутылочкам для кормления и чашкам Philips Avent. Они помогут научиться пить самостоятельно малышу любого возраста. Их легко прикреплять и снимать, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них. Доступны в зеленом и оранжевом цветах.