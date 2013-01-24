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Philips Avent

Обучающие ручки для чашек

SCF142/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Для самостоятельного питья Для самостоятельного питья Для самостоятельного питья
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    Philips Avent Обучающие ручки для чашек

    SCF142/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Для самостоятельного питья

    Обучающие ручки подходят к бутылочкам для кормления и чашкам Philips Avent. Они помогут научиться пить самостоятельно малышу любого возраста. Их легко прикреплять и снимать, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них. Доступны в зеленом и оранжевом цветах.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 230 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Обучающие ручки для чашек

    Для самостоятельного питья

    Обучающие ручки подходят к бутылочкам для кормления и чашкам Philips Avent. Они помогут научиться пить самостоятельно малышу любого возраста. Их легко прикреплять и снимать, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них. Доступны в зеленом и оранжевом цветах.

    Для самостоятельного питья

    Обучающие ручки подходят к бутылочкам для кормления и чашкам Philips Avent. Они помогут научиться пить самостоятельно малышу любого возраста. Их легко прикреплять и снимать, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них. Доступны в зеленом и оранжевом цветах.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 230 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Обучающие ручки для чашек

    Для самостоятельного питья

    Обучающие ручки подходят к бутылочкам для кормления и чашкам Philips Avent. Они помогут научиться пить самостоятельно малышу любого возраста. Их легко прикреплять и снимать, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них. Доступны в зеленом и оранжевом цветах.

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      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        4 месяца +

      • В комплект входят:

        Обучающие ручки
        2  шт.

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