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Идеальное решение для хранения молока и продуктов
Крышки Philips Avent превращают любые бутылочки для кормления Philips Avent в контейнеры для хранения грудного молока и продуктов. Крышки совместимы с бутылочками серии Natural и Classic. Не содержат бисфенол-А. Узнать обо всех преимуществах
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Идеальное решение для хранения молока и продуктов
Крышки Philips Avent превращают любые бутылочки для кормления Philips Avent в контейнеры для хранения грудного молока и продуктов. Крышки совместимы с бутылочками серии Natural и Classic. Не содержат бисфенол-А. Узнать обо всех преимуществах
Крышка для бутылочек позволяет хранить и замораживать грудное молоко без протекания. Не забывайте, что во избежание протекания крышку следует использовать вместе с соединительным кольцом Philips Avent.
На крышке можно указать дату сцеживания или замораживания. Простое хранение грудного молока и детского питания.
Крышки для бутылочек Philips Avent изготовлены из полипропилена (PP) и термопластического эластомера (TPE), которые не содержат бисфенола-А.
Бутылочка Philips Avent позволяет удобно хранить молоко и питание. Закройте бутылочку крышкой.
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