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Philips Avent

Мягкие носики

SCF146/02
Avent
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Avent
  • Мягкий носик Мягкий носик Мягкий носик
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    Philips Avent Мягкие носики

    SCF146/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Мягкий носик

    Мягкие носики Philips Avent созданы для нежных десен младенцев и гарантируют плавный переход от груди или бутылочки к чашке для питья. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Мягкие носики

    Мягкий носик

    Мягкие носики Philips Avent созданы для нежных десен младенцев и гарантируют плавный переход от груди или бутылочки к чашке для питья. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Мягкий носик

    С Волшебным носиком ребенку трудно пролить и удобно пить

    • 6 мес.+
    • Белый
    • 2 шт. в упаковке
    Мягкий носик

    Мягкий носик

    Создан для нежных десен младенцев

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

    Запатентованный клапан против проливания

    Удобно пить, удобно чистить

    Технические характеристики

    • Страна изготовления

      Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
      Да

    • В комплект входят:

      Мягкий носик
      2  шт.

    • Этапы взросления

      Возраст
      6 месяцев +

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