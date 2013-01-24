Мягкий носик

Мягкие носики Philips Avent созданы для нежных десен младенцев и гарантируют плавный переход от груди или бутылочки к чашке для питья. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах