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Твердый носик
Твердые носики Philips Avent созданы для малышей с прорезывающимися зубками, и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
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Твердый носик
Твердые носики Philips Avent созданы для малышей с прорезывающимися зубками, и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Более герметичный и надежный
Удобно пить, удобно чистить
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления