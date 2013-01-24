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Носик с быстрым потоком
Носики с быстрым потоком Philips Avent устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Носик с быстрым потоком
Носики с быстрым потоком Philips Avent устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
Носик с быстрым потоком
Носики с быстрым потоком Philips Avent устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Носик с быстрым потоком
Носики с быстрым потоком Philips Avent устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
Для малышей постарше
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Удобно пить, удобно чистить
Страна изготовления