Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Носики с быстрым потоком

SCF148/52
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Носик с быстрым потоком Носик с быстрым потоком Носик с быстрым потоком
    -{discount-value}

    Philips Avent Носики с быстрым потоком

    SCF148/52
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Носик с быстрым потоком

    Носики с быстрым потоком Philips Avent устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Носики с быстрым потоком

    Носик с быстрым потоком

    Носики с быстрым потоком Philips Avent устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Носик с быстрым потоком

    Носики с быстрым потоком Philips Avent устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Носики с быстрым потоком

    Носик с быстрым потоком

    Носики с быстрым потоком Philips Avent устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Носик с быстрым потоком

    С Волшебным носиком ребенку трудно пролить и удобно пить

    • 18 мес+
    • Цвет — желтый
    • 2 шт. в упаковке

    Носик с быстрым потоком

    Для малышей постарше

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

    Запатентованный клапан против проливания

    Удобно пить, удобно чистить

    Технические характеристики

    • Страна изготовления

      Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
      Да
      Этап
      18 мес. +
      Носик с быстрым потоком
      2  шт.

    Получите поддержку по этому продукту

    Перейти к разделу поддержки потребителей

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        Награды

        Отзывы

        Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии