Устройство для плоских или втянутых сосков

Втянутые или плоские соски становятся причиной стресса у 10 % женщин, а также дискомфорта при кормлении грудью. Когда малыш сосет молоко, сосок должен выступать. Если этого не происходит, вам поможет простое решение — Niplette™. Это устройство позволяет женщинам с плоскими или втянутыми сосками комфортнее ощущать себя во время кормления без необходимости в хирургическом вмешательстве*. Устройство состоит из прозрачной формы для соска и герметичного кольца, прикрепленного к клапану и поршню.