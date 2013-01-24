Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Niplette™

SCF152/02
Avent
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
Avent
  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Philips Avent Niplette™

    SCF152/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков

    Niplette™ помогает мамам с плоскими или втянутыми сосками кормить своих малышей грудью. Этот уникальный и современный инструмент представляет собой простое и долговечное решение, не требующее хирургического вмешательства. Ваши соски будут поддерживать новую форму в течение многих недель. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Niplette™

    Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков

    Niplette™ помогает мамам с плоскими или втянутыми сосками кормить своих малышей грудью. Этот уникальный и современный инструмент представляет собой простое и долговечное решение, не требующее хирургического вмешательства. Ваши соски будут поддерживать новую форму в течение многих недель. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все breast-feeding

      Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков

      Результаты, подтвержденные клиническими исследованиями*

      • Решение без операций
      • Для плоских или втянутых сосков
      • 2 Niplette и 2 вкладыша
      Устройство для плоских или втянутых сосков

      Устройство для плоских или втянутых сосков

      Втянутые или плоские соски становятся причиной стресса у 10 % женщин, а также дискомфорта при кормлении грудью. Когда малыш сосет молоко, сосок должен выступать. Если этого не происходит, вам поможет простое решение — Niplette™. Это устройство позволяет женщинам с плоскими или втянутыми сосками комфортнее ощущать себя во время кормления без необходимости в хирургическом вмешательстве*. Устройство состоит из прозрачной формы для соска и герметичного кольца, прикрепленного к клапану и поршню.

      Простая процедура

      Простая процедура

      Одной рукой чашечка удерживается над ареолой соска, после чего поршнем 5 мл из нее высасывается воздух, в результате чего сосок всасывается в чашечку. Всасыванием управляет пользователь, так что вы сможете самостоятельно управлять степенью всасывания. После вытягивания соска пользователь отделяет поршень от клапана и может продолжать заниматься обычными делами — корректор Niplette незаметен под бюстгальтером. При первом использовании рекомендуется максимальное всасывание соска*.

      Идеально до беременности или в течение первых 6 месяцев беременности

      Корректор Niplette рекомендуется использовать до беременности каждый день или ночь в течение 8 часов*. Если у вас слишком чувствительная грудь, корректор можно использовать в течение первых шести месяцев беременности — это поможет добиться полной коррекции — или по нескольку минут перед непосредственным сеансом кормления уже после рождения ребенка. Корректор Niplette поможет вытянуть сосок, в результате чего малышу будет легче захватить его — это упростит процедуру кормления грудью в первые дни жизни малыша. Полную косметическую коррекцию можно продолжить по окончании периода грудного вскармливания; в таком случае корректор Niplette можно использовать с выбранной периодичностью.

      Клинически доказанные результаты

      Клинические исследования*, проведенные в отношении Niplette, доказали эффективность устройства в области коррекции формы соска вне зависимости от причины патологии (пубертатный период или операция по уменьшению груди). Все беременные женщины, участвовавшие в эксперименте, перестали испытывать проблемы с грудным вскармливанием. Полная коррекция достигается в среднем после 1–3 месяцев постоянного использования.

      Дополнительная информация

      Niplette не будет работать после полного поступления молока. К этому времени малыш должен привыкнуть к захвату соска.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Niplette
        2  шт.
        Сменные вкладыши для бюстгальтера
        2  шт.

      • Дизайн

        Естественная форма
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • До беременности
        • 0–6 месяцев
        • Начало кормления грудью

      • Удобство использования

        Незаметны под одеждой
        Поршень для сброса вакуума

      • Легко чистится

        Мытье горячей мыльной водой
        Да

      • Функции

        Решение проблемы втянутых сосков
        Бережное всасывание

      • Материал

        Niplette
        полипропилен
        Вкладыши для бюстгальтера
        Одобрено дерматологами

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, Pages 46–49
          • Этот раздел содержит мнения пользователей о данном продукте. Компания Philips не несет ответственности за содержимое оставленных пользователями в этом разделе комментариев и содержащихся в них технических сведений и рекомендаций, а также не считает их официальной информацией Philips.