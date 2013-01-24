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Philips Avent

Вкладыши для бюстгальтера

SCF155
Avent
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1 награда
Avent
  • Комфорт и надежность Комфорт и надежность Комфорт и надежность
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    Philips Avent Вкладыши для бюстгальтера

    SCF155
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Комфорт и надежность

    Многоразовые вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF155/06 имеют приятную на ощупь ворсистую подкладку из хлопка и абсорбирующую вставку, которая поглощает влагу и удерживает ее внутри влагонепроницаемой подкладки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Вкладыши для бюстгальтера

    Комфорт и надежность

    Многоразовые вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF155/06 имеют приятную на ощупь ворсистую подкладку из хлопка и абсорбирующую вставку, которая поглощает влагу и удерживает ее внутри влагонепроницаемой подкладки. Узнать обо всех преимуществах

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      Комфорт и надежность

      Мягкие впитывающие вкладыши для бюстгальтера

      • Возможность влажной чистки

      Ультра-мягкие и абсорбирующие

      Абсорбирующие вкладыши поглощают влагу с кожи и удерживают ее с помощью непропускающей влагу подкладки.

      Липкая лента против скольжения

      Липкая лента, предотвращающая соскальзывание, удерживает вкладыш на месте.

      Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

      Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

      Гигиеничность

      Для максимальной гигиены каждый вкладыш упакован отдельно.

      Многоразовые, с мягкой хлопчатобумажной подкладкой

      Приятная на ощупь ворсистая хлопчатобумажная подкладка - мягкая и деликатная для кожи. Подходит для машинной стирки и сушки.

      Мягкие, незаметны под одеждой

      Вкладыши для бюстгальтера Philips Avent повторяют форму груди, что делает их незаметными под одеждой.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Моющийся вкладыш для бюстгальтера
        6  шт.
        Пакет для использованного белья
        1  шт.

      • Дизайн

        Женственный стиль
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Функции

        Никаких протечек
        Абсорбирующие вкладыши

      • Максимальный комфорт

        Не скользит
        Кружевной наружный слой

      • Мягкая шелковистая поверхность

        Мягкая хлопчатобумажная подкладка
        Да

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