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Позволяет не прерывать кормление грудью
Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позволяет не прерывать кормление грудью
Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах
Позволяет не прерывать кормление грудью
Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позволяет не прерывать кормление грудью
Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах
Накладки на соски Philips Avent исключают прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью.
Малыш может легко захватить грудь, несмотря на накладки, и плотно обхватить ее.
Накладки на сосок Philips Avent изготовлены из ультратонкого силикона без вкуса и запаха.
Благодаря особой форме накладок малыш во время кормления будет ощущать тепло и запах материнской груди, а процесс сосания будет по-прежнему стимулировать выработку молока. Когда соски заживут, ребенок легко перейдет на кормление грудью без использования накладок.
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