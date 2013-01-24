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Philips Avent

Накладки на сосок

SCF156/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Позволяет не прерывать кормление грудью Позволяет не прерывать кормление грудью Позволяет не прерывать кормление грудью
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    Philips Avent Накладки на сосок

    SCF156/00
    Общая оценка / 5

    Позволяет не прерывать кормление грудью

    Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Накладки на сосок

    Позволяет не прерывать кормление грудью

    Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

    Позволяет не прерывать кормление грудью

    Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Накладки на сосок

    Позволяет не прерывать кормление грудью

    Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

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      Позволяет не прерывать кормление грудью

      Уход за грудью

      • Размер S (15мм)
      • 2 шт.

      Отсутствие контакта с потрескавшимися и воспаленными сосками

      Накладки на соски Philips Avent исключают прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью.

      Легкий захват для вашего малыша

      Малыш может легко захватить грудь, несмотря на накладки, и плотно обхватить ее.

      Изготовлены из ультратонкого силикона, не имеют вкуса и запаха

      Накладки на сосок Philips Avent изготовлены из ультратонкого силикона без вкуса и запаха.

      Во время кормления малыш будет ощущать тепло материнской груди

      Благодаря особой форме накладок малыш во время кормления будет ощущать тепло и запах материнской груди, а процесс сосания будет по-прежнему стимулировать выработку молока. Когда соски заживут, ребенок легко перейдет на кормление грудью без использования накладок.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Великобритания
        Да

      • В комплект входят:

        Маленькая накладка на сосок
        2  шт.

      • Вес и габариты

        Диаметр
        15  миллиметра

      • Этапы взросления

        Возраст
        0—6 месяцев

      • Дизайн

        Малыш может ощущать тепло кожи матери
        Да
        Малыш может чувствовать запах кожи матери
        Да

      • Удобство использования

        Исключает прямой контакт малыша с кожей соска во время кормления
        Да

      • Функции

        Легкий захват соски
        Ультратонкий силикон

      • Материал

        Накладки на соски
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон

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