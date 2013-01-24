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Вдохновение от природы
Индивидуальные принадлежности для сцеживания, используемые с двойным электронным молокоотсосом Philips AVENT.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вдохновение от природы
Индивидуальные принадлежности для сцеживания, используемые с двойным электронным молокоотсосом Philips AVENT.
Вдохновение от природы
Индивидуальные принадлежности для сцеживания, используемые с двойным электронным молокоотсосом Philips AVENT.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вдохновение от природы
Индивидуальные принадлежности для сцеживания, используемые с двойным электронным молокоотсосом Philips AVENT.
Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
Доказано, что способ одновременного сцеживания с обеих грудей является более эффективным, чем сцеживание МОЛОКООТСОСОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В БОЛЬНИЦАХ. Двойной электронный молокоотсос Philips Avent — отличное средство, которое поможет вам сэкономить время.
В процессе сцеживания пять мягких лепестковых секций массажера сжимаются и расжимаются, стимулируя естественное выделение молока.
Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями
Страна изготовления
В комплект входят:
В комплект входят:
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/13